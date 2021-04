»Enkelte store, mange små.«

Sådan står der om fundet af kakerlakker hos Karma Sushi i København. Det noterede Fødevarestyrelsen 9. april.

Under besøget blev der fundet omkring 40 døde kakerlakker og to levende nymfer, der ville vokse sig til fuldt udviklede kakerlakker, hvis ikke de var blevet opdaget. Kakerlakkerne havde fundet sig til rette i opvaskeområdet, under køleskabe og på et lager med spiritus.

Det blev til en bøde på 10.000 kroner til sushirestauranten. Men det er ikke første gang, Fødevarestyrelsen er stødt ind i skadedyr i præcis dette køkken.

Kakerlakkernes indtog blev også bemærket af Fødevarestyrelsen tilbage i marts, som egentlig var et opfølgende besøg efter et tidligere fund af selvsamme insekt.

Hvornår, det fandt sted, fremgår ikke af Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, da de kun opbevarer op til de seneste fire rapporter. Men problemet har været kendt i et stykke tid, og 16. marts skrev Fødevarestyrelsen:

»På gulv under køleskabe i køkken samt på gulv i bar ligger der små og store døde kakerlakker, der ikke er blevet fjernet efter sprøjtning med insektmiddel.«

Det er på trods af, at styrelsen havde påbudt restauranten at bekæmpe skadedyrene.

Foto: Sursmiley.dk / Miljø- og Fødevarestyrelsen

Allerede 10 dage efter fundet af skadedyrene fik Karma Sushi endnu engang et kontrolbesøg.

Her måtte Fødevarestyrelsen forbyde markedsføring og produktion efter fund af ‘cirka 30 levende kakerlakker, der kravler rundt under på inventar i anretterkøkken, i opvaskesektionen, lager med alkohol og andre drikkevarer samt i køkken.’ Det blev til en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley.

Ejeren af Karma Sushi, Morten Hansson, sagde dengang til TV 2 Lorry, at han mente, der var tale om en ‘grov overdrivelse’.

Han anerkendte dog, at restauranten dengang havde et problem med kakerlakker, men at det ikke skyldtes dem, men de omkringliggende restauranter i Københavns Nyhavn.

Morten Hansson, iværksætter bag Karma Sushi og Vaca har fyret hele sin ledelse og står i spidsen for at indfri sine egne ambitioner om at åbne 6-8 nye kæder inden 2020. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»De siger, der var en masse døde kakerlakker, men det passer ikke. Derfor har vi også indgivet en klage over chikane fra den pågældende medarbejder fra Fødevarekontrollen,« sagde Morten Hansson til TV 2 Lorry.

Kritikken blev forelagt Fødevarestyrelsen, som afviste den med begrundelsen om, at der hverken var tale om chikane eller forskelsbehandling.

B.T. har forsøgt at få en udtalelse fra Morten Hansson om det vedvarende kakerlak-problem hos Karma Sushi og den tidligere kritik af Fødevarestyrelsen, men i et skriftligt svar, skriver han, at han ikke har lyst til at udtale sig om sagen.