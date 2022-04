Fejl på lageret kan i sidste ende koste dyrt.

Det kan Lidl på Viborvej i Aarhus V skrive under på.

Supermarkedet havde på mail fået besked om at tilbagetrække nøddeposerne 'Pistachio Mix', da disse manglede oplysninger om gluten og æg, som ikke fremgik af indholdsfortegnelsen.

På tidspunktet, hvor mailen med tilbagetrækningen blev modtaget, havde supermarkedet ikke det pågældende produkt på hylderne, men efterfølgende modtog de varen og satte den til salg i butikken.

Under kontrollen fandt Fødevarestyrelsen i alt otte poser af det pågældende produkt på hylderne i butikslokale.

Det bekræfter Lidl til B.T.

»Det er korrekt, at vores butik på Viborgvej i Aarhus har haft et tilbagekaldt produkt på hylderne og ikke har fulgt konceptet for rengøring af butikken. Det beklager vi, og dette er naturligvis ikke acceptabelt over for hverken vores kunder i butikken eller for os selv,« oplyser Lidls kommunikationsafdeling til B.T.

De otte poser på hylderne koster en bøde på 60.000 kroner til Supermarkedet.

Men det var ikke det eneste, der var galt hos Lidl, da fødevaresyrelsen var forbi. Det haltede også med butikkens rengøring.

Under kontrollen fandt fødevarestyrelsen flere steder gammelt skidt, plastik og papir i hjørnerne i varemodtagelsen.

I kølerummet var der belægninger af skidt, og under reoler i butiksarealet var der støv, skidt og fødevare.

Begge forhold resulterede i, at butikken modtog en sur smiley.

»Vi har en fast procedure for håndtering af begge dele, og butikken har i dette tilfælde desværre ikke fulgt procedurerne, og derfor har vi sammen med butikken gennemgået procedurerne igen,« oplyser Lidl og tilføjer:

»Vi har taget hånd om sagen med det samme, og forholdene er udbedret. Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle i Lidl arbejder for, at alle butikker har en glad smiley.«