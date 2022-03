20.263.

Så mange gange er der anmeldt tyverier fra personbiler i hovedstaden gennem de sidste syv år.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået fra Københavns Politi.

Særligt i ét bestemt område af byen er folks biler udsatte for indbrud og tyveri.

Det drejer sig om Vesterbro, som du kan se på kortet længere nede i artiklen med de ti værst ramte gader i byen.

Alene på de to parallelgader Nyropsgade og Vester Søgade blev der sidste år begået 77 tyverier fra personbiler.

Topscoreren Nyropsgade tegnede sig for hele 52 tyverier, hvilket svarer til cirka én anmeldelse om ugen.

En af de uheldige bilejere er den kendte satiriker, skuespiller og uddannede klarinettist Frederik Cilius Jørgensen, der især er kendt for rollen som den koleriske kvindelige journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm i Den Korte Radioavis på det tidligere Radio24syv.

Fans af figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cilius Jørgensen) og 'Den Korte Radioavis' siger farvel til radioprogrammet ved Radio24syvs lokaler i København, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fans af figuren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (Frederik Cilius Jørgensen) og 'Den Korte Radioavis' siger farvel til radioprogrammet ved Radio24syvs lokaler i København, torsdag den 31. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Natten til søndag indledte Frederik Cilius Jørgensen sin 36-års fødselsdag med noget af et drama. Han tog en tyv på fersk gerning i færd med at gennemrode hans VW Passat.

Bilen stod parkeret på netop Nyropsgade, hvor Frederik Cilius Jørgensen tidligere på aftenen havde spillet premieren på forestillingen 'Den Korte Live' på Bremen Teater.

Tyven beskriver han som »en form for narkoman«.

»Jeg aner ikke, hvordan han er kommet ind i bilen, men han er nok blevet lokket af udsigten til snabba cash og/eller udsigten til den halvspiste McDonald's-cheeseburger, der lå på passagersædet. Den er i hvert fald væk, det samme er min servicebog – kunne jeg konstatere, efter han tog flugten,« skriver Frederik Cilius Jørgensen i et opslag på Facebook.

Han uddyber over for B.T., at han var sammen med sin hustru og svigerinde på gerningstidspunktet.

»Min svigerinde gik amok og forfulgte vedkommende. Jeg gav op med det samme. Jeg ved godt, jeg ikke kan løbe en narkoman op,« siger Frederik Cilius Jørgensen til B.T.

Svigerinden jagtede manden hen til Søerne, men lod ham til sidst slippe.

»Jeg ringede efterfølgende til politiet og kom ind i deres telefonkarrusel. Men de kunne ikke gøre så meget ved det,« siger Frederik Cilius Jørgensen.

Nyropsgade er den københavnske gade, hvor der sidste år blev begået flest indbrud og tyverier fra personbiler. Arkivfoto. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Nyropsgade er den københavnske gade, hvor der sidste år blev begået flest indbrud og tyverier fra personbiler. Arkivfoto. Foto: Sofie Mathiassen

Han kan dog trøste sig med, at det ikke lykkedes tyven at stjæle andet end bilens servicebog.

»Min bil ligner et bombet lokum, fordi jeg har to børn. Han havde gennemrodet alting, men jeg har ikke noget af værdi i bilen, og min servicebog ved jeg alligevel ikke, hvad jeg skal bruge til,« siger han.

Ifølge B.T.s aktindsigt modtog Københavns Politi sidste år 1.832 anmeldelser om indbrud i personbiler, hvoraf de ti mest udsatte gader tæller for mere end 11 procent af alle anmeldelserne.

Til gengæld er antallet af anmeldte sager sidste år faldet med cirka 36 procent sammenlignet med 2020. Der er 42 procent færre anmeldelser end i 2019.



Københavns Politi oplyser til B.T., at de ikke kan sige noget nagelfast om årsagen til faldet i indbrud i biler, fordi det vil kræve en manuel gennemgang af sagerne, hvilket politiet ikke har mulighed for.

Generelt er der dog sket et fald inden for mange kriminalitetstyper på grund af corona, lyder det.

Frederik Cilius Jørgensen fortæller, at både han og hans hustru samt svigerinden har lagt sidste weekends hændelse bag sig.

»Jeg tænker ikke, det var personligt. Jeg går ud fra, han skulle bruge noget hurtigt omsætteligt til at købe sig noget narko. Han lignede i hvert fald ikke en, der levede et stille og roligt liv,« siger han og tilføjer, at tyven efter at være blevet afsløret forsøgte at binde ham lidt af en søforklaring på ærmet.

»Da han så mig, sprang han ud af bilen og sagde ‘my friend car’. Jeg tror, han forsøgte at overbevise mig om, at han var venner med ham, der ejer bilen. Så sagde jeg, det tror jeg ikke, du er, hvorefter han løb sin vej. Så længe han lod alle mine autostole stå, er jeg ligeglad,« siger han.

Ifølge forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring kan man som bilejer bedst muligt undgå indbrud ved at lukke alle vinduer helt til – inklusive ruder og soltag.

Dertil kan man installere en tyverialarm i bilen. En alarm, som larmer, kan ofte være med til at stresse tyvene så meget, at de må opgive.

Yderligere bør man så vidt muligt undgå at parkere på øde områder uden beboelse.