»Altså, man vender lige ryggen til – og så får de den geniale idé, at der sagtens kan fræses en flersporet motorvej ud over Røsnæs.«

Ordene kommer fra Bodil Jørgensen i en lille video, hvori hun ikke lægger skjul på, at hun er imod en motorvej på Røsnæs, men også imod en Kattegatfrobindelse.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Det er under et døgn siden, at den lige over et minut lange video med Bodil Jørgensen blev smidt op, og den har allerede over 1.500 delinger.

Annemette Allerup står bag ideen til filmen. Hun fortæller, at filmen blev til, fordi Bodil Jørgensen og hendes mand har sommerhus på Røsnæs.

»Vi får kontakt til Bodil Jørgensen gennem hendes agent, og Bodil siger ubetinget ja til at medvirke, da vi forelægger ideen for hende,« siger Annemette Allerup.

I filmen fortsætter Bodil Jørgensen:

»Det er jo et støvhelvede over Kattegat i asfalt og beton, der står til at koste, og nu skal I f..... spidse øren, 116 milliarder kroner. Det vil man bruge på at smadre vore smukke natur!«

Dorete Dandanell, der er bestyrelsesmedlem i 'nej til Motorvej på Røsnæs, fortæller, at antallet af medlemmer er steget efter filmen.

Ifølge hende skulle antallet af medlemmer være steget med dusinvis.