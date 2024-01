Det burde ikke koste penge at høre, hvad Kongen tænker.

Det mener satiriker, skuespiller og formidler af finere klassisk musik Frederik Cilius.

Han kritiserer kong Frederiks udgivelse af bogen 'Kongeord', der i boghandlerne sælges for omkring 200-250 kroner.

»Jeg tænker, at det er liiige frækt nok,« siger Frederik Cilius, der blandt andet er kendt fra satireprogrammet 'Den Korte Radioavis'.

»Det er toenhalv kroner pr. side, som danskerne, der jo smider mange millioner efter Kongehuset hvert eneste år, nu skal have op af portemonnæen for at høre, hvad den nye konge tænker,« siger han i B.T.s podcast Q&CO.

Trods den pebrede pris pr. side så sælger Kongens nye bog fremragende. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Trods den pebrede pris pr. side så sælger Kongens nye bog fremragende. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Kongens nye bog 'Kongeord' er skrevet med god luft mellem linjerne og sniger sig på den måde lige netop over 100 sider. Helt præcist 109 sider kan man tælle til.

»Jeg forstår godt, hvorfor han gør det. Det er en nemmere måde at kommunikere på. Man er ikke i den ubehagelige situation i et interview, hvor der kan komme en journalistisk 'curve ball' (et kritisk spørgsmål, red.),« siger Cilius.

Hvis du ikke kan genkende Frederik Cilius som karseklippet, så genkender du ham måske med paryk. Her i rollen som den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Hvis du ikke kan genkende Frederik Cilius som karseklippet, så genkender du ham måske med paryk. Her i rollen som den fiktive journalist Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm. Foto: Tobias Kobborg

Indtil videre er bogen det eneste sted, hvor kong Frederik har forklaret, hvad han mener med sit nye valgsprog – eller kongeord, som han selv kalder det: 'Forbunde, forpligtet, for Kongeriget Danmark'.

Derudover beroliger kong Frederik i bogen også de mennesker, der har kritiseret, at valgsproget ikke nævner Gud. Kong Frederik fortæller blandt andet, at han og Dronning Mary beder Fadervor med deres yngste børn om aftenen, inden lyset slukkes.

»Man kunne godt have sendt det ud på en platform, som ikke er kommerciel, hvor folk kunne få det at vide for deres skattekroner, når vi nu betaler for virksomheden i forvejen,« siger Frederik Cilius.

»Det er frækt. Men jeg tror, de slipper afsted med det. Den folkelige opbakning er der jo.«

Kongehuset tjener ikke penge på bogen. Pengene går i lommen på Politikens Forlag og forfatteren Jens Andersen, som har hjulpet kong Frederik med at nedfælde ordene.

