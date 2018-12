'Den danske sang er en ung blond pige.'

Det er sjældent, at én sætning kan skabe en landsdækkende debat, men ikke desto mindre er det tilfældet med de ovenstående otte ord fra højskolesangen af samme navn.

En kvindelig forsker fra CBS, Handelshøjskolen i København, følte sig nemlig krænket, efter sangen blev sunget på et internt møde på universitet, og efterfølgende fik hun en undskyldning fra en leder på skolen.

'Den danske sang er en ung blond pige' blev skrevet af Kai Hoffmann i 1924, men er siden af flere omgange blev genindspillet af kendte artister, og en af dem er den kendt sangerinde Anne Dorte Michelsen.

Hun har fuldt med i debatten og kan sagtens forstå, hvorfor sætningen om en 'ung blond pige' kan føles krænkende.

»Det er en dum sætning, og jeg har studset over den mange gange. Når man ligefrem siger, at den danske sang er en ung blond pige, så er det med til at fastsætte en bestemt forestilling, der er gammeldags,« fortæller Anne Dorte Michelsen til B.T. og understreger, at hun dog synes, det er for meget at forbyde sangen.

Hun sammenligner det med diskussionen omkring Kim Larsens indspilning af 'Elefantens Vuggevise', hvor den folkekære sanger ændrede ordet 'niggerdreng' til 'niggerdukkedreng'.

I senere versioner af visen er 'niggerdukkedreng' blevet ændret til 'kokosnød'.

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

»Der er ikke noget galt i, at man kigger på sådan nogle ting. Vi er i en tid, hvor meget er i forandring, og så er der nogle ting, man skal 'kigge igennem'. Det har intet at gøre med, at folk er overdrevet krænkede,« siger hun.

I 2001 udgav Anne Dorte Michelsen albummet 'Fred hviler over land og by', hvor hendes fortolkning af den diskuterede højskolesang optræder. Desuden er hun kendt for at være med i bandet 'Tøsedrengene'.

Flere politikere har i løbet af onsdagen taget afstand fra CBS' undskyldning til lektoren.

Blandt andet skrev landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen, at han var i chok over nyheden.

'Jeg skulle lige se efter en ekstra gang om det her var en joke. Det var det desværre ikke,' skrev han på Facebook.

Men Anne Dorte Michelsen tilhører med egne ord ikke »det hold, der falder om af forargelse over, at det bliver bragt op til diskussion«.

Faktisk kunne hun godt finde på at ændre den ene sætning, hvis hun skulle optræde med sangen i morgen.

»Det er en fantastisk sang og melodi, så selvfølgelig skal den ikke forbydes. Men man kunne jo sagtens synge 'dejlig pige' i stedet for 'ung blond pige',« siger Anne Dorte Michelsen.

Eller kan man?

»Faktisk er der måske lidt rytmisk forkert ved 'dejlig pige', men så ville jeg måske finde på noget bedre. Jeg synes sagtens, at man kan overveje det. Jeg har gjort det på den måde, at jeg har knyttet en kommentar til det, når jeg har optrådt med den, hvor jeg så har sagt, at man jo ikke behøver at være en blond pige, i og med at jeg som brunette står og synger den,« fortæller hun.