Det er ikke kun dårlige anmeldelser og hård konkurrence, som danske restauranter kæmper med.

For mange er det også langfingrede gæster, der stjæler alt fra peberkværne til pyntegenstande og fødselsdagsflag.

Det kan kok og restauratør Umut Sakarya, der ejer Guldkroen i København, skrive under på.

»Jeg er sindssygt træt af gæster, der stjæler. Da jeg åbnede min restaurant Guldkroen, fik jeg 14 sæt salt- og peberkværne i sølv af en ven. Nu har vi tre tilbage. Det er fuldstændig latterligt,« fortæller han til DR.

Umut Sakarya er blandt andet kendt fra DR3-programmet 'Tyrkersvin', hvor han også sætter ord på problemet.

Det sker nemlig flere gange ugentligt, at hans kro mangler inventar af den ene eller anden slags.

Nogle gange er det lykkedes Umut Sakarya at fange sine gæster på fersk gerning, hvor de oftest forklarer tyveriet med, at det enten er en skør tradition eller et ønske om et lille minde.

DR har foruden ejeren af Guldkroen også talt med syv restaurant- og barkæder, der har 80 restaurationer under sig på landsplan.

Alle bekræfter tendensen.

En af de syv kæder er Bone's, som også oplever småtyveri fra deres restauranter.

Ejeren af barerne The Jane og Zoo Bar i København, Bjarke Revenlow, fortæller også, hvordan kunder kan finde på i morskab at stjæle bekostelige dankort-terminaler fra baren.

Konsekvensen er, at barerne bliver indrettet som en 'fængselscelle', hvor alt dyrt inventar skrues fast.