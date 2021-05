Det er slut med at følge restaurantens motto om at spise sig 'mæt og glad' på Den grimme ælling i Odense.

Ejeren Bo Klewe vil ikke mere.

'Da jeg har valgt at sætte Den grimme ælling til udlejning, vil jeg gerne takke alle de gæster og leverandører jeg har haft kontakt til igennem de sidste 20 år.' skriver han på restaurantens hjemmeside.

Restauranten blev ifølge Fyns.dk etableret i 1955 af Svend Aage Jørgensen og blev i familien frem til 1989, hvor Bo Klewe altså købte stedet.

Over mediet uddyber Bo Klewe, at det faktisk har været coronanedlukningerne, der har været medvirkende til beslutningen om at sige stop.

»Jeg har jo nok opdaget, at jeg har haft det rigtigt godt med at have mere tid derhjemme sammen med mine børn og min bedre halvdel,« siger Bo Klewe:

»Jeg mærkede det allerede under den første nedlukning sidste forår, og det er så blevet yderligere forstærket under den seneste nedlukning,« siger han og tilføjer, at han ikke længere vil have et arbejdsliv, hvor han skal arbejde 70-80 timer om ugen.

Han har tre børn på 7, 10 og 11 år og understreger, at det intet har med dårlig økonomi at gøre.

Den grimme ælling ligger i Hans Jensens Stræde, og det vil sige, at lokalerne praktisk talt er nabo til det nye turisttrækplaster H.C. Andersens Hus, der åbner 30. juni.

Derfor fortæller Bo Klewe, at eventuelle nye restauratører gerne fortsat må bruge navnet Den Grimme Ælling – hvilket jo er navnet på et af H.C. Andersens mest kendte eventyr.