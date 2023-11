Hovedstadens Beredskab er lørdag aften rykket ud til Vesterbros Torv.

Det sker grundet ild i en restaurant, oplyser Hovedstadens Beredskab på mediet X.

»HBR på Vesterbrogade ved Vesterbros Torv til ild i restaurant. Vi har styr på branden og er ved at tjekke for brandspredning i ventilationsanlægget,« skriver Hovedstandens Beredskab.

»Der er en del røgspredning til overliggende lejligheder. Vi har rekvireret ambulance til 2-3 personer til observation for røgforgiftning.«

Til B.T. bekræfter vagthavende operationschef Michael Møller, at der er tale om Cofoco Restauranten Delphine.

»Der har været brand i restauranten, mens der har været gæster. Der er gået ild et komfur eller en friture, en mindre brand, men en del røg. Vi er dernede nu, branden er slukket,« siger han og fortæller, at branden i restauranten medførte lidt brandspredning til ventilationsanlægget, som nu også er slukket.

Restaurantens gæster er samlet i et lokale ved Det Ny Teater, mens Hovedstadens Beredskab nu fokuserer på at håndtere røgspredningen til kælder og lejlighederne over restauranten, lyder det videre.

Kort efter klokken 21:15 oplyser han videre, at to personer er kørt til Rigshospitalet til observation for røgforgiftning, dog er der ingen yderligere tilskadekomne.