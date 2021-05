Efter et hav af møgsager flygter patienter nu fra Charlottenlund Lægehus.

En af de patienter, der nu har fundet nyt lægehus, er den kendte og tidligere radiovært Monica Krog-Meyer.

Hun er rasende på Charlottenlund Lægehus over de ting, som hun har læst i medierne siden januar.

Charlottenlund Lægehus har, siden B.T. kunne afsløre, at klinikkens testvirksomhed, Medicals Nordic, slækkede på datasikkerheden og havde kritisable hygiejneforhold ved deres testcentre, været udsat for noget af et stormvejr.

Efter B.T.s afsløringer har Politiken siden fulgt op med en række artikler om mulig systematisk overfakturering og dobbeltfakturering for patientydelser, betalt af skattekroner fra regionerne.

Monica Krog-Meyer fik en besked i sin e-Boks om, at hendes læge i lægehuset var stoppet, og hun havde ret til at vælge en ny læge, og den mulighed har hun valgt at benytte sig af, for hun kan ikke holde ud at tænke på, hvad der er foregået i lægehuset.

»Jeg har gået rundt og været meget vred. Jeg er vred over, at sådan et sted spekulerer i at malke regionen. Det er så dybt deprimerende at høre om, da vi er et land, der bygger på tillid. Hvis man misbruger det system, så ramler hele balladen. De her sager var rigelig til, at jeg skulle finde mig et nyt lægehus,« siger Monica Krog-Meyer til B.T. og fortsætter.

»Men det, jeg synes, der er mest forargeligt, er, at de to indehavere af lægehuset (Teit Reuther og Jonas Hertz, red.) forsøger at skyde skylden over på de læger, der har sagt op. Det er virkelig groft. De har været nødt til at finde et nyt sted at arbejde, og så forsøger indehaverne at få det til at lyde, som om det er de tidligere ansatte, der har svindlet. Det er forkasteligt.«

Det, som Monica Krog-Meyer henviser til, er, at Politikens historier har resulteret i, at Region Hovedstaden nu gransker lægehusets tal for at se, om der er tale om svindel. Lægehusets indehavere, Teit Reuther og Jonas Hertz, har også indledt en intern undersøgelse 'med henblik på at afdække vores speciallægers og øvrige personales afregninger', som de udtalte til Politiken, og det er altså den formulering, der har fået Monica Krog-Meyer op i det røde felt.

Hun har også selv været udsat for en situation i lægehuset, der efterfølgende har forarget hende.

»Jeg er selv blevet henvist til en, der ikke var færdiguddannet læge, men jeg vidste ikke, at personen ikke var færdiguddannet. Jeg fandt ud af det, da jeg talte med min læge, som er en af dem, der er holdt op på stedet. Jeg fik nævnt, at jeg havde været ved den læge, og det fik ham til at eksplodere. Han udbrød, at 'han jo på ingen måde var færdiguddannet'. Det gik simpelthen min læges ære for nær,« fortæller Monica Krog-Meyer.

B.T. har forelagt Teit Reuther og Jonas Hertz kritikken, som Monica Krog-Meyer kommer med. I et skriftligt svar fra dem lyder det.

Her er hele svaret fra Charlottenlund Lægehus I vores lægeklinik udgiver medicinstuderende sig naturligvis ikke for at være læger. Vi benytter, som så mange andre i sundhedssektoren, kvalificerede medicinstuderende til at udføre ikke-selvstændige konsultationer. Medicinstuderende udfører delegerede opgaver så som blodprøvetagning, EKG, halspodninger og vaccinationer. Medicinstuderende, der er i slutningen af deres uddannelse, og som af ledelsen er vurderet at være kompetente, kan assistere lægen med at tilse patienten, optage relevant anamnese og lave objektive undersøgelser, inden patienten konfereres med lægen, og lægen tilser og vurderer patienten. De medicinstuderende udfører udelukkende delegerede opgaver ud fra instruks og oplæring fra klinikpersonalet og under supervision fra klinikkens speciallæger. Medicinstuderende kan og må ikke afslutte patienter selvstændigt. Eksempler er f.eks.: Prøvetagning falder ind under konkret delegation, dvs. den autoriserede person (lægen) delegerer i et konkret tilfælde, der vedrører en enkelt patient, en opgave, fx blodprøvetagning, urinstiks, podning i hals etc. Den ordinerende læge har ansvar for svarafgivelse. Dispensering og administration af vacciner iht. børnevaccinationsprogrammet falder ind under rammedelegation til behandling af den enkelte patient, dvs. den autoriserede person (lægen) ordinerer en ramme, som medhjælperen (fx medicinstuderende) må handle indenfor, og har således forud for delegationen taget stilling til delegationen (præparat, styrke, dosis) hos den enkelte patient. Personen, der har fået delegeret opgaven, arbejder efter aktuel ordination fra en læge. De medicinstuderende i vores praksis er nøje instrueret i at præsentere sig selv som 'lægestuderende' over for patienterne, ligesom vi opfordrer de studerende, og alle øvrige personaler med fysisk patientkontakt i klinikken, til at bære navneskilt, hvor navn og stillingsbetegnelse fremgår. Vi har tidligere været i dialog med FADL (Foreningen af danske læger), og de har foreslået os, at de medicinstuderende benytter betegnelsen 'studenterlægevikar' eller 'lægestuderende', da disse betegnelser ikke er misvisende overfor patienterne. I 2020 har der været i alt 12 læger, herunder 6 speciallæger i almen medicin, tilknyttet lægeklinikken. Vi har derfor haft rigelig kapacitet til at tilse alle vores patienter, og der er naturligvis ikke patienter, der ikke bliver konsulteret af en læge, medmindre de alene kommer for at blive vaccineret, få taget en blodprøve eller lignende opgaver, som kan delegeres af lægen. Det er ikke usædvanligt, at der i en almen lægepraksis er afvigelser i forhold til regionsgennemsnittet på konkrete ydelser. Vi har lagt et højt serviceniveau, men vi har nu modtaget høringsbrev fra Region Hovedstaden vedrørende de ydelser, hvor vi afgiver fra Regionsgennemsnittet, og i den forbindelse har vi indledt en intern undersøgelse af vores afregninger overfor Region Hovedstaden med henblik på at afdække vores speciallægers og øvrige personales afregninger, herunder om der er afregninger, der ikke er sket i overensstemmelse med overenskomsten. Vi har alene oplyst en journalist fra Politiken, at vi forudser, at det kan blive nødvendigt at høre de nu fratrådte speciallæger, overfor hvem vi ikke har en supervisionsforpligtelse, over deres afregninger, eftersom de har afregnet en stor del af også de ydelser, hvor vores lægeklinik afviger fra regionsgennemsnittet. Dette er helt naturligt, eftersom de er forpligtede til at overholde og afregne i henhold til overenskomsten. Med denne oplysning beskylder vi ikke vores tidligere ansatte speciallæger for noget, men før vi har hørt dem over deres del af de ydelser, som vi høres over af Region Hovedstaden, kan vi ikke danne os et konkret og præcist overblik. Den kritik/beskyldning/konklusion, som patienten er citeret for, vil vi ikke kommentere, eftersom patienten naturligvis ikke har nogen forudsætning for at kunne fremkomme med sådanne udtalelser.

»I vores lægeklinik udgiver medicinstuderende sig naturligvis ikke for at være læger. Vi benytter, som så mange andre i sundhedssektoren, kvalificerede medicinstuderende til at udføre ikke-selvstændige konsultationer. De medicinstuderende udfører udelukkende delegerede opgaver ud fra instruks og oplæring fra klinikpersonalet og under supervision fra klinikkens speciallæger. Medicinstuderende kan og må ikke afslutte patienter selvstændigt.«

»Vi har alene oplyst en journalist fra Politiken, at vi forudser, at det kan blive nødvendigt at høre de nu fratrådte speciallæger, overfor hvem vi ikke har en supervisionsforpligtelse, over deres afregninger, eftersom de har afregnet en stor del af også de ydelser, hvor vores lægeklinik afviger fra regionsgennemsnittet. Dette er helt naturligt, eftersom de er forpligtede til at overholde og afregne i henhold til overenskomsten. Med denne oplysning beskylder vi ikke vores tidligere ansatte speciallæger for noget, men før vi har hørt dem over deres del af de ydelser, som vi høres over af Region Hovedstaden, kan vi ikke danne os et konkret og præcist overblik.«