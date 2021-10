Kan en nidobbelt Le Mans-vinder skabe og sælge et flot maleri?

Udseendet må være en personlig vurdering, men interessen kan der ikke herske tvivl om.

Tirsdag havde racerkøreren Tom Kristensen sit eget oliemaleri under hammeren ved en til lejligheden arrangeret auktion på Galleri Lien i Slettestrand, hvor der også var livemusik, lidt godt til ganen og en auktionarius fra fiskeauktionen i Hanstholm bag hammeren.

Og det gik bragende godt.

Maleriet, som nordjyden har skabt med hjælp fra kunstneren Michael Kvium, blev for øjnene af cirka 100 tilhørere solgt for imponerende 104.000 kroner. Penge, der går til et velgørende formål.

Auktionen var nemlig arrangeret af Fjerritslevs lokale afdeling af Stafet for Livet. Og en stor del af æren for det vilde salg skal placeres hos bestyrelsesmedlem Michael Christophersen:

»De kunsterne, jeg kender, kan male fiskebåde og marehalm, og det synes jeg, vi ser nok af. Så jeg skriver en lille mail, som jeg får kanaliseret over til Tom. Og så siger Tom: 'Den tager jeg, den der.'«

Der var dog lige en knast, der skulle fjernes først.

»Michael, jeg kan jo ikke male. Så jeg skal have mig en mentor,« lød ordene fra Tom Kristensen.

»Nå, hvem havde du forestillet dig?,« var Michael Christophersens opklarende spørgsmål.

»Jamen, det behøver jo ikke lige at være Micahel Kvium, men det gjorde da ingenting,« lød Tom Kristensens opfølgende svar.

Men selvfølgelig blev det Michael Kvium.

»Når opgaven den er der, så er det med at spytte i hænderne og få det løst. Det er mit motto,« lyder det fra Michael Christophersen, der til daglig er lokalkendt som fiskehandler.

På 24 timer fik racerkøreren og den populære kunstner i Kviums værksted kreeret det billede, som tirsdag sikrede Kræftens Bekæmpelse, der står bag konceptet Stafet for Livet, 104.000 kroner.

Der var stor tilslutning til auktionsarrangementet, hvor livemusik, lidt godt til ganen og en auktionarius fra fiskeauktionen i Hanstholm også var en del af programmet.

»Det er vi selvfølgelig meget glade for,« lyder det beskedent fra idémanden bag det imponerende salg.

Og tallet 24 er i øvrigt ikke tilfældigt. Det spiller en central rolle i historiefortællingen om kunstværket.

»De malede billedet på 24 timer, da Tom kørte Le Mans var det på 24 timer, stafetten (løbestafetten, red.) er 24 timer og det flotte maleri han havde fået lavet med den racerbil, det var også nummer 24, så vi har symbolik i hele historieforløbet,« forklarer Michael Christophersen.

Stafet for Livet er et løbekoncept, hvor en gruppe betaler et beløb for at løbe i 24 timer. Det er også en del arrangementspakken hos lokalforeningen i Fjerritslev, hvor man udover løbet og salget at Tom Kristensens maleri også har fået penge ind fra salg af plakater, som forestiller maleriet.

På grund af coronaen måtte årets løbeevent gennemføres i små grupper – i stedet for samlet. Og derfor mente Michael Christophersen, at der var brug for at gøre lidt ekstra.

Ifølge Nordjyske ønsker køberen af Tom Kristensens maleri at være anonym, men kommer oprindeligt fra området. Han har planer om at hænge det nyindkøbte maleri op hjemme i sin stue.

– Jeg har selv mistet familiemedlemmer til den sygdom, så jeg vil gerne støtte sagen, men samtidig er jeg også fan af motorsport og Tom Kristensen. Det er jo sjovt at have et maleri af ham, sagde han til mediet.

Stafet for Livet Fjerritslev er indtil videre i år lykkedes med at indsamle cirka 440.000 kroner.