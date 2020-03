Aktiemarkederne bløder. Renterne og oliepriserne styrtdykker. Investorerne har fået nervøse trækninger og forsøger at finde en sikker havn til deres penge.

»Der er intet, der tyder på, at det her er anderledes end under finanskrisen i 2008. Reaktionerne i markederne er de samme, som vi så dengang,« siger den kendte økonom Lars Christensen.

Verdensøkonomien befinder sig ifølge Lars Christensen lige nu i en choktilstand, som ikke blot har lammet markederne, men ifølge Lars Christensen også den danske regering, Folketinget, Nationalbanken og en række andre centralbanker.

»Der skal handles nu. Regeringen bør lempe finanspolitikken og sende 50-60 milliarder kroner ud i økonomien alene i år ved enten at øge de offentlige udgifter eller i form af skattelettelser. Der er brug for at stimulere økonomien nu,« siger Lars Christensen, som tidligere i dag langede ud efter regeringen i et Facebook-opslag.

»Det kan ikke blive ved på den her måde. Så vil vi se arbejdsløsheden stige og boligpriserne falde,« advarer han.

Lars Christensen mener ikke, at regeringen har forstået situationens alvor.

Økonomien er truet, siger han, og der er brug for, at også Nationalbanken trækker i arbejdstøjet og får sat gang i seddelpressen.

»Risikoen lige nu er deflation – altså faldende priser,« siger han.

Under en deflation falder varerne i pris, og det kan være ekstremt ødelæggende for økonomien, fordi det får forbrugere og virksomheder til at vente med at købe varer i forventning om, at de vil kunne købe de samme varer endnu billigere i morgen.

Det sætter gang i en ond, nedadgående spiral, men det kan modvirkes ved, at centralbankerne og regeringerne pumper penge ud i økonomien.

Problemet er ifølge Lars Christensen, at hverken regeringen eller Nationalbanken ser ud til at være klar til at tage disse skridt.

»Danskerne er bekymrede for deres job og pensionsopsparinger. Med rette. Nationalbanken og andre landes centralbanker er nødt til at gøre noget, og det skal ske med det samme,« siger han.

»Hvis ikke der bliver grebet ind nu, vil vi se vores lønninger og formuer falde. Det hele vil falde, og det vil om to-tre måneder blive meget tydeligt i den danske arbejdsløshedsstatistik.«

Den krise, vi ser i økonomien lige nu, er ifølge Lars Christensen større end handelskrisen mellem USA og Kina, brexit og alle andre kriser i verdensøkonomien de seneste 12 år:

»Vi skal tilbage til finanskrisen i 2008 for at se noget tilsvarende.«

»Det gode er, at vi denne gang har noget at stå imod med økonomisk. Men det kræver så også, at regeringen gør noget og lemper finanspolitikken. Det kan kun gå for langsomt.«