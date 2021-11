»Personer med tilknytning til Swush.com kan ikke deltage om præmierne på Holdet.dk«

Sådan skriver Holdet.dk i deres betingelser.

Men på trods af det, så var det altså Frederik Ingemann, der løb med førstepladsen under managerspillet EM Manager 2020, hvor man dystede i at forudsige spillernes præstationer til EM-slutrunden i sommer.

Problemet er bare, at Frederik Ingemann skriver blogindlæg på Holdet.dk og er en af de to værter, der sammen står bag podcasten Klubhuset.

En podcast, der udgives af Swush – og som B.T. har fået bekræftet, at Frederik Ingemann bliver betalt for at lave.

Frederik Ingemann vandt ellers svimlende 75.000 kroner af Swush, da han vandt EM Managerspillet sidste år.

Swush selv blev først opmærksomme på problematikken i går, fortæller partner i Swuch Ole Christensen til B.T.:

»Formuleringen om tilknytning er upræcis og kluntet. Vi har allerede sat en jurist på sagen, der er i gang med at udarbejde en ny tekst, så der i fremtiden ikke opstår tvivl,« siger han og fortsætter:

»Frederik Ingemann er ikke ansat hos Swush, men hyret ind som ekspert i podcasten. Han har vundet og haft gode placeringer før – også inden at vi havde noget med ham at gøre.«

Swush ejer Holdet.dk, der udbyder managerspil. Foto: Holdet.dk Vis mere Swush ejer Holdet.dk, der udbyder managerspil. Foto: Holdet.dk

I samme omgang bekræfter han, at de nu 'for at imødegå enhver tvivl', vil udbetale pengepræmierne for EM Manager 2020 på ny.

Det betyder, at vedkommende der indtog 2.-pladsen, nu modtager en pengegevinst svarende til 1.-præmien. Vedkommende der fik 3.-pladsen, modtager pengegevinst svarende til 2.-præmien og såfrem deles.

På Holdet.dk står Frederik Ingemanns mange 'udmærkelser' noteret, han har indtaget en plads på deres 'hall of fame' – og vindertitlen har han også selv flittigt delt på sine sociale medier.

Samtidig står det klart – både i intro og på skrift – at podcasten Klubhuset, hvori Frederik Ingemann og medvært Andreas Vidførle deler eksperttips til Holdet.dks managerspil, udbydes af Swush.

Så det har aldrig været nogen hemmelighed, at podcastværterne både deltager i managerspil på Holdet.dk og udgiver podcast for dem.

Både Frederik Ingemann og Ole Christensen fastslår dog, at Frederik Ingemann trak sig fra podcaststudiet i de afsnit, der netop omhandlede EM Manager 2020.

Spiller du managerspil?

En information, der dog ikke ændrer det faktum, at Frederik Ingemann fortsat var – og er – podcastvært hos Swush.

Men EM Manager 2020 er langt fra den eneste gang, at Frederik Ingemann har vundet på Holdet.dk. Alene i indeværende år kan man på hjemmesiden tælle 11 præmier.

»Vi vil gerne understrege, at Frederik Ingemann er en ekstern leverandør og spiller ud fra samme forudsætninger som alle andre, der deltager i managerspil på Holdet.dk,« lyder det fra Ole Christensen til B.T.

Frederik Ingemann udtaler til B.T., at han anser det som en principiel sag, hvorvidt Swush har overholdt deres egne retningslinjer.

Derfor vil han ikke udtale sig om sagen.