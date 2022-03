»Hvornår begynder du at leve i nuet?«

Sådan indleder speciallæge og forfatter Imran Rashid et opslag, han har delt på flere sociale medier, hvor han opfordrer os alle til at blive bedre til netop at være med til stede og få mere hverdagsglæde i vores liv.

» … I stedet for at fylde hverdagen med evige bekymringer om alt det, vi gerne vil opnå, aldrig opnår, måske opnår, eller de evige tanker om, hvornår vi mon har opnået nok,« skriver han videre.

Opslaget kommer i kølvandet på to mennesker, hvis skæbne har rørt den anerkendte forfatter.

Ville du gerne blive bedre til at være til stede i nuet?

Den ene er en ung lægekollega, som Rashid mødte i efteråret på en lægevagt. Her fortalte kollegaen, at han havde købt en lægeklinik, et nyt hus, og at han ventede barn nummer tre.

Kort tid efter blev han diagnosticeret med en aggressiv form for lungecancer. Han var rask, ikkeryger og i fin form.

Den anden var en ung kok i starten af 30erne, der i efteråret pludselig fik dobbeltsidig hørnedsættelse, kraftige svimmelhedsanfald og svære balanceproblemer – en invaliderende diagnose, der selvsagt har vendt mandens liv på hovedet.

»Det var lidt et wakeupcall, jeg fik,« siger Imran Rashid, da han skal forklare, hvorfor han skrev om de to mænd.

»Jeg blev ramt til begravelsen af min lægekollega. Han har knoklet et helt liv for at blive læge, så knoklet som læge, og så er det dér, han bliver tacklet af livet.«

Imran Rashid står bag flere succesrige bøger om blandt andet sund digitalisering. Han lever selv et travlt og ambitiøst liv. Men nu er der altså også skabt endnu mere rum til eftertanke:

»Jeg tænker meget over, hvad det er, der gør mig glad, og hvad det er, der gør, at jeg har lyst til at stå ud af sengen om morgenen. Og så forsøger jeg at gøre mere af det,« siger han.

Alt for mange mennesker i dag har fokus på, hvad de tjener, og hvad de så kan købe for de penge. Så vi risikerer at ende med at leve for at arbejde frem for at arbejde for at leve, mener Imran Rashid.

»I stedet for at måle ens liv i indtjening bør vi måske i stedet måle vores liv i minder og relationer og oplevelser. Selvom du får tjent en masse penge, så kan lynet stadig slå ned. Måske skal vi mere have fokus på, hvad vi godt kunne tænke os at lave lige nu, frem for at tænke på, hvor vi ser os selvom fem år, og om vi har tjent penge nok. Det fører sjældent noget godt med sig, og mange risikerer at blive stressede,« siger han.

Selv føler han sig mest til stede i nuet, når han er sammen med sin familie, når han dyrker sport eller er sammen med sine venner.

»Her skal jeg ikke præstere, her er jeg bare. Det er det, der gør livet værd at leve. Så på den måde er vi nødt til at prioritere og satse på relationer langt mere end på individuelle missioner. Ellers kan livet ende med at blive tomt,« siger Imran Rashid.

Han er derfor ikke i tvivl om, hvad der er vigtigst her i livet:

»Det giver god mening at stoppe op og nyde vores liv med taknemmelighed over det, vi har nu, i stedet for at være på jagt efter det næste,« siger lægen.