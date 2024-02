Økonomien kan ikke klare den længere.

Læsø Kur og Helse indgiver nu begæring om egen konkurs.

Det skriver kurbadets bestyrelse i en pressemeddelelse.

»Bestyrelsen anser mulighederne for videre drift for udtømte og har torsdag begæret egen konkurs ved Skifteretten i Hjørring, vel vidende at en række økonomiske forpligtelser desværre ikke vil blive indfriet.«

Ifølge TV 2 Nord blev ejerkredsen udvidet før 2023-sæsonen, hvor der blev indskudt 833.333 kroner.

Men nu vil ejerkredsen altså ikke stille op med flere penge.

Tirsdag trak sig så også den sidste potentielle investor, der kunne have fået stedet til at køre videre.

Gæsterne har i de seneste år svigtet Læsø Kur og Helse, der har mistet 34 procent af sine gæster.

Der skulle have været åbnet op for sæsonen i næste uge, men det bliver ikke til noget.