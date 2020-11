I mange år har Nebbe Marked været en fast tradition i Trekantsområdet, men nu er det definitivt slut. Nebbe Marked i Børkop har været til at finde på ruten mellem Fredericia og Vejle i 20 år, men det hører nu fortiden til.

»Vi har lige som mange andre, været tvunget til at holde lukket, selvom genbrug er oppe i tiden, så har det ikke kunne køre rundt for os,« fortæller Jørgen Hansen til B.T.

»Kræmmermarkeder hører en anden tid til. I gamle dage – da der ikke var noget der hed lukkelov, og butikkerne ikke måtte holde åbent om søndagen – så var der mange, der brugte deres søndag til at besøge et marked eller stå og sælge deres ting. Det er mange markeder, der er lukket, og vi var et af de eneste markeder tilbage i området, derfor er det ekstra ærgerligt,« fortæller Jørgen Hansen.

På sit højeste havde Nebbe Marked 30-40 boder, men inden corona lukkede butikken, så var de nede på kun en håndfuld boder.

»Det er synd for de sidste indehavere af boderne, fordi det er folk, der har levet og åndet for det her marked. Der er folk, der ringer og spørger, om vi ikke bare kan åbne igen,« forklarer Jørgen Hansen, der dog mener, at det var den rigtige beslutning.

I et interview med Vejle Amts Folkeblad fortæller han endegyldigt, hvorfor markedet lukker.

»En af hallerne blev lukket af brandmyndighederne, fordi der ikke var nogen flugtvej, men det var corona, der gjorde, at vi ikke kunne holde åbent, og derfor er markedet lukket – og det åbner ikke igen,« siger Jørgen Hansen, som har hjulpet med at stå for kræmmermarkedet, siden han overtog rollen fra sin far, Hans Jørgen Hansen.

Nu står de 2500 kvadratmeter store haller tomme, men Jørgen Hansen vil ikke udelukke, at der kommer noget andet.