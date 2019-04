Anders Stjernholm er i dag mødt op til demonstration i Hellerup, under armen har han sin nye bog.

Kl. 17 satte partistifter og højrenationalist Rasmus Paludan gang i endnu en demonstration sammen med partiet Stram Kurs. Denne gang nær Gammel Hellerup Gymnasium.

»Respektfuld dialog er herovre,« råber han og vifter med sin nyligt udgivne bog, mens Rasmus Paludan diskuterer med to unge mænd.

»Jeg taler da pænt til folk, hvis de taler pænt til mig,« svarer Rasmus Paludan.

Anders Stjernholm og Simon Nielsen Øregaard, der sammen har skrevet bogen 'Du er jo ateist.' Foto: Kasper Riising Vis mere Anders Stjernholm og Simon Nielsen Øregaard, der sammen har skrevet bogen 'Du er jo ateist.' Foto: Kasper Riising

Før dagens demonstration skrev komikeren på twitter:

'Denne klamme luderbog er skrevet af et par perverse røvhuller!'

Det er formentlig en reference til Paludan, der konsekvent omtaler Koranen som 'Den Store Luderbog'.

Den 38-årige komiker og folketingskandidat for Alternativet er der ikke, fordi han er uenig med Rasmus Paludan, men fordi han synes, at den måde, partistifteren taler om og til andre på, er forkert.

Og den udkommer i dag - køb den før den bliver brændt! #dkpol #dktro #duerjoateist pic.twitter.com/Wu23GzLTe3 — Anders Stjernholm (@AStjernholm) April 17, 2019

»Det er vigtigt at lytte i en dialog - der er ikke rigtig nogen, der lytter her,« siger Anders Stjernholms ven, Simon Nielsen Øregaard, der er medforfatter på 'Du er jo ateist.'

De fortæller, at de er her for at vise deres nye bog frem og vise, at man sagtens kan tale om religion uden brug af skældsord som luder, pædofil og bøsse.

Hvad med Rasmus Paludan og Stram Kurs, vil I tale med dem også?

»Er de ikke udenfor pædagogisk rækkevidde?« svarer Simon Nielsen Øregaard

Han kigger over på Anders Stjernholm.

»Altså, hvis han faktisk har lyst til en samtale, så taler vi da gerne med ham,« siger komikeren.

Demonstrationen i Hellerup sluttede cirka kl 18.30, hvor Rasmus Paludan blev eskorteret væk af politiet.

Den forløb stille og roligt. Ingen afbrændte koraner eller skraldespande.