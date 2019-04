En østersgave fra en JydskeVestkysten journalist endte i sygdom for revystjernen Leif Maibom, efter han havde spist dem uden at tilberede dem.

Journalisten Holger Jepsen havde været på østerssafari med familien ud for Rømø påskelørdag, og havde samlet nok af de delikate skaldyr til at dele med sine venner.

Det var firmaet Sort Safari, der havde arrangeret jagten på de eftertragtede østers, som Holger Jepsen delte med Leif Maibom, Benny Engelbrecht og sin familie, skriver JydskeVestkysten.

Både Maibom og hans kone, Holger Jepsen og de fire familiemedlemmer, som journalisten havde inviteret forbi, havde nydt de friskfangede østers rå.

Men det skulle de ikke have gjort.

For selvom det var et festmåltid, var det ingen fest, da de alle, på nær den glade giver Holger Jepsen, måtte lægge sig med maveonde og opkast som resultatet af et parti virusbærende østers.

»Vi spiste dem naturel, som man siger. Dagen efter var der ikke noget, men mandag skulle min kone og jeg på wellness-ophold. Vi tjekkede ind ved middagstid, gik direkte i seng og lå der i et døgn,« siger Leif Maibom til JydskeVestkysten og tilføjer:

»Vi var lige nede for at se restauranten og smage på en forret, men det blev ikke til mere end det, for vi var simpelthen for syge.«

Hjemme hos Maibom og konen spiser de østers hvert nytår, men har aldrig oplevet at blive syge af dem før.

På safarien havde Holger Jepsen ellers fået at vide af guiden, at netop det sted i Vadehavet, var det reneste område, og at der ikke havde været et eneste sygdomstilfælde i over ti år.

Derfor har han også sendt en mail til firmaet Sort Safari for at oplyse dem om risikoen ved at spise rå østers fra deres safari ture.

Men selvom Holger Jepsen understreger, at det ikke er guidens skyld, så har Sort Safari ikke ville udtale sig.

Folketingspolitikeren fra Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht, var dog så fornuftig lige at smide sin gave i en gryde kogende vand, inden han og konen satte tænderne i dem.

Men det er ikke fordi det var en gave, at han tilberedte dem inden spisning. Han fortæller, at han ikke bryder sig om de slimede skaller, når de er rå, og at han altid tilbereder skaldyr for at være sikker.

Desuden havde der også været en del mudder omkring dem, så han ville være ekstra omhyggelig.

Hvis man vil være sikker på ikke at blive syg, når man spiser østers, man selv har samlet, så skal de varmebehandles ved 100 grader i minimum et minut.