Selvom det egentlig går godt for den københavnske Michelin-restaurant Relæ, har man valgt at lukke den ned ved udgangen af dette år.

Til Berlingske forklarer Christian Puglisi, der står bag restauranten, at han godt kan forstå det, hvis man undrer sig over beslutningen.

»Sagen er bare, at jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at stoppe,« siger han.

Videre forklarer han til Berlingske, at han anser det for at være et privilegium at kunne lukke restauranten, der har været åben i 10 år, mens den fortsat er på sit højeste.

Det er dermed ikke coronakrisen, der har kostet flere andre restauranter og spisesteder livet, som direkte har spillet ind på beslutningen.

Men de to måneder, som restauranten var lukket under nedlukningen af landet, fik Christian Puglisi til at tænke over, hvad han gerne vil fremadrettet.

Fra at have haft fingrene 'helt nede i dejen', da restauranten åbnede, føltes det til sidst mere som 'et corporate system', forklarer han til Berlingske.

Det vides endnu ikke, hvad der skal ske med Michelin-restaurantens lokaler, når de ender med at stå tomme.