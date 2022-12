Lyt til artiklen

47 minutter.

Så lang tid bruger en dansk familie ifølge en ny, stor undersøgelse i gennemsnit på at lave mad og vaske op om dagen – tilsammen. Og det vækker stor forbitrelse hos en kendt kok.

»Hold nu kæft! Men jeg forstår det godt. Vi får travlere og travlere, og vi skal tjene flere og flere penge. Arbejdsgiverne forventer mere af os, og vi skal køre børnene til sport. Man kommer hjem fra arbejde og opdager, at man har glemt at handle, men børnene skal fodres, og man skal måske også selv nå et eller andet. Vi fokuserer enormt meget på vores arbejde og på os selv – men ikke på at være sammen,« siger Casper Sobczyk til TV 2 Lorry.

Han er kok og driver restauranten Capa i København. Derudover kan Casper Sobczyk ofte ses i morgen- og aften tv.

For Casper Sobczyk går madlavning og fællesskab hånd i hånd – og derfor ærgrer det ham, at vi danskere ikke bruger mere tid i køkkenet.

I stedet vinder en anden madtendens frem her i Danmark:

At vi vælger den hurtige og lette løsning – som ikke er hjemmelavet – når aftensmaden skal på bordet.

Hvor færdigretter, takeaway og mad spist ude af huset i 2016 udgjorde hvert sjette aftensmåltid her i Danmark gælder det i 2022 for hvert fjerde af danskernes aftensmåltider.

Hvor ofte køber du takeaway, færdiglavet mad eller spiser ude af huset?

Det viser den seneste rapport om danskernes madvaner fra organisationen Madkulturen, oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

I en ny undersøgelse fra netop Københavns Universitet har seniorrådgiver Henning Otte Hansen undersøgt data for madvanerne i 28 forskellige lande – og tendensen er tydelig:

»Jo mere økonomisk velstand vi har, jo mindre mad laver vi selv. Vi køber flere retter, der bare skal opvarmes, og vi bestiller mere takeaway. Det er en global trend. Og den følger Danmark også,« siger Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Han er overbevist om, at vi kun har set toppen af isbjerget.

»Jeg tror kun, at kurven vil fortsætte i samme retning. Udespisning er samtidig en stigende trend – på trods af krise og konjunkturnedgang. Cirka halvdelen af måltiderne i USA bliver spist uden for hjemmet. Og nu ser man lejligheder i New York og London, der bliver bygget uden køkkener. Jeg tror, at Danmark og resten af verden vil følge udespisnings-trenden, ligesom vi har fulgt trenden med burgerbar-kulturen,« siger Henning Otte Hansen.

Amerikanerne bruger da også endnu mindre tid på madlavning og opvask end vi danskere.

30 minutter om dagen er, hvad det kan blive til i en amerikansk husholdning.