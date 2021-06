Lad os først lige fået slået én ting fast. Humøret er særdeles højt hos manden bag pizzakæden Gorm's.

»Man er jo bare glad, for helvede,« siger Gorm Wisweh.

Men omvendt erkender den kendte kok, at én alvorlig pukkel stadig truer – selvom der med torsdagens nye genåbningsaftale venter store, næsten øjeblikkelige lempelser på restriktionerne for restaurationsbranchen.

»Vi mangler stadig den sidste hurdle, og den er desværre ikke i vores hænder. Der skal være en klar forståelse af, at branchen stadig går et hårdt år i møde, for der mangler flow,« siger han.

Sådan bliver reglerne for serveringssteder I den nye meget lempede åbningsaftale bliver restaurationsbranchen påvirket på følgende måde: Allerede fra fredag må restauranter, barer og cafeer holde åbent og udskænke alkohol til midnat – fra 15. juli udvides åbningstiderne og alkoholsalget til klokken 02.

Fra på mandag fjernes kravet om mundbind på serveringssteder.

Fra 1. juli fjernes arealkrav og afstandsanbefalinger på etablissementer, hvor gæster hovedsageligt sidder ned.

Fra 1. september ophæves krav om visning af coronapas på serveringssteder.

Han hentyder til den massive gennemstrømning af udenlandske turister, der stadig er sat på pause på grund af coronaen.

Wonderful Copenhagen meddelte tidligere på året på baggrund af tal fra Erhvervsministeriet, at eksempelvis hovedstaden havde mistet 28 milliarder turismekroner i 2020 af den grund.

»Det kan mærkes også hos os. Og i København er vi stadig ekstremt mærket af den manglende turisme, og selvom alt hjælper, er det ikke noget, vi kan indhente kun ved hjælp af danske kunder. Der ville jo ikke kunne være så mange restauranter kun set i forhold til befolkningen. Så lige nu er vi stadig for mange om buddet til for få gæster, fordi vi mangler de turister,« siger Gorm Wisweh, der alligevel ikke kan lade være med at tilføje:

»Men det skal ikke overskygge glæden over, at det går den rigtige vej.«

Der ligger syv Gorm's-restauranter over hele landet. Gorm Wishweh var med til at grundlægge konceptet i 2008. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der ligger syv Gorm's-restauranter over hele landet. Gorm Wishweh var med til at grundlægge konceptet i 2008. Foto: Mads Claus Rasmussen

For i første omgang ser pizzabaronen frem til, at det bliver lidt lettere at drive restaurant herhjemme med de nye lempelser.

Og ligesom kollegaen Anders Aagard glæder han sig til de udvidede åbningstider. Allerede fra fredag bliver det muligt at have åbent til midnat i stedet for som nu til klokken 22.

»Når det sene bord ved, at de skal være ude på et bestemt tidspunkt, så giver de den ikke helt gas: De dropper måske kaffen og en lille én og nyder ikke det sidste gode glas vin, som lige giver den bund i forretningen, man har brug for som restauratør,« som Gorm Wisweh udtrykker det.

I det hele taget ser han frem til, at restriktionerne snart vil være helt borte. Det sker endegyldigt på landets restauranter, når kravet om at vise coronapas udfases 1. september.

Vi har sgu også været gode, vi har stået sammen, og nu får vi også lidt belønning for det. Gorm Wiswed, kok

»Vi kan man mærke på danskerne, at de er sindssygt pligtopfyldende og virkelig, virkelig dygtige til at overholde restriktionerne, men det er også et mageligt folk, som dropper spontane udeaftener, fordi det er besværligt med coronapas eller masker. Det kan vi mærke i forhold til antallet af gæster,« siger pizzamanden, der også er kendt som dommer i DR-programmet 'Maddysten':

»Jo nemmere det bliver at være gæst, og jo mere normalt det bliver, jo mere gang i forretningen får vi, for vi lider stadigvæk.«

På baggrund af de seneste mange måneders erfaringer – og søvnløse nætter over udskudte vaccineplaner – er han egentlig overrasket over, hvor meget der egentlig blev givet los i forhold til restaurationsbranchen i torsdagens nye aftale.

»Salamien er jo nærmest blevet skåret i negativ retning nogle gange, og man er blevet lidt vant til at være pessimistisk, så det er virkelig dejligt, at der nu også kommer noget at være optimistisk over. Det viser, at der er en vej. Vi har sgu også været gode, vi har stået sammen, og nu får vi også lidt belønning for det,« siger Gorm Wisweh.