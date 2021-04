I Hellerup går det helt skævt. Espresso House i byen har nemlig fået en sur smiley og en stor bøde.

»Et tykt lag støv, kaffegrums, snavs og krummer.«

Det er opskriften på en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley, der skal hænge synligt til skue for alle, der går inden for hos Espresso House i Hellerup.

Sådan lyder kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen. Det skriver TV 2 Lorry.

Hos Espresso House Group siger de selv, at kaffebaren er den eneste af kædens danske barer, der ikke har en glad smiley i øjeblikket.

»Vi har som kæde naturligvis standarder og rutiner for at sikre denne rengøring, men vi må i dette tilfælde desværre konstatere, at de ikke har været fulgt tilstrækkeligt. Det beklager vi meget, og vi tager som kæde fuldt ansvar for denne menneskelige fejl,« siger Malene Munch Vestergård, der er kommunikations- og marketingansvarlig hos Espresso House Gruop, til TV 2 Lorry.

Fødevarekontrollen var forbi den kendte kaffekæde i Hellerup 13. april, hvor de fandt en meget mangelfuld rengøring, som også bød på »formodet skimmel ved hylder og kanter.«

Det er dog ikke første gang, Fødevarekontrollen finder skidt og snavs i selvsamme kaffebar. Sidste anmærkning var i november 2020, hvor der blev bemærket snavns og rester af affald. Dog viser et besøg kort tid efter, at rengøringen var bragt i orden, men nu er den gal igen.