Snavs, der løber ned ad væggen, indtørrede fødevarerester, sorte belægninger og optøet kød uden for køl.

Så galt står det til hos familierestauranten Rib House i Hillerød, efter Fødevarestyrelsen i starten af januar aflagde restauranten et kontrolbesøg.

Her viste det sig, at der var så store problemer med hygiejnen, at restauranten har fået en bøde på 15.000 kroner samt en sur smiley.

Det var særligt i restaurantens kølerum, at problemet var, viser en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Her var størstedelen af hylderne fyldt med sorte belægninger, ligesom væggene var fyldt med snavs, der løb ned ad væggen.

Også køleskabenes låger var indvendigt belagt med snavs, og håndtagene var fyldt med snavs og indtørrede fødevarerester.

I rapporten har restauranten oplyst, at de vil få styr på rengøringen.

Foruden bøden for mangelfuld rengøring fik Rib House også en indskærpelse for ikke at have styr på fødevaresikkerheden.

Blandt andet forlyder det, at virksomheden ikke har fulgt deres procedure for optøning af fødevarer, som skal ske på køl.

Mere konkret blev der fundet flere kilo kød i vasken uden for køl.

Restauranten oplyste, at de ville få styr på det og sætte kødet på køl.

Indskærpelsen har medført to opfølgende kontroller, som Rib House selv skal betale gebyr for.

Rib House er en mindre kæde med i alt seks restauranter i henholdsvis Hillerød, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Helsingør og Køge.

Kæden har også tidligere haft en restaurant i Søborg ved København, som lukkede i 2022 efter at have fået gentagne sure smileyer og bøder af Fødevarestyrelsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Rib House, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.