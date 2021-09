Tirsdag var jurist og formand for Foreningen mod Ulovlig Logning Rasmus Malver inviteret til den Årlige Faglige Dag på Aarhus Universitet for at snakke om overvågning.

Han havde allerede bestilt togbilletten, så alt var pakket og klar. Men til arrangementet kom han aldrig. I stedet blev han aflyst med kort varsel.

Forklaringen har gjort ham rasende.

Til B.T. Aarhus fortæller han, at han bliver aflyst, fordi sekretariatschef Réne Pedersen fra Østjyllands Politi ikke ønsker at deltage i en debat, hvor Foreningen for Ulovlig Logning får taletid.

»Jeg modtager et opkald fra arrangøren, der fortæller, at han må aflyse mig, fordi Østjyllands Politi har stillet et ultimatum,« siger han og tilføjer:

»Ultimatummet er, at de ikke kommer, hvis jeg kommer.«

I morgen skulle jeg have talt om overvågning med bl.a. @albrechtslund og @prosaole på @AarhusUni. I dag ringede arrangørerne og aflyste mig. Sekretariatschef ved @OjylPoliti René Pedersen har sagt at politiet ikke vil deltage, hvis @ulovliglogning får taletid. #dkpol pic.twitter.com/ZVL4IzuI8k — Rasmus Malver (@RasmusMalver) September 27, 2021

Faglig Dag er en årlig tilbagevendende tradition på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Det er de studerende, der står for at planlægge og invitere panelgæsterne.

Og her bliver Rasmus Malver inviteret til debatsessionen 'Overvågning: til skade eller til gavn for samfundet'.

En invitation han får onsdag i sidste uge med ordene:

»Vi vil utrolig gerne have dig som deltager i paneldebatten på baggrund af din kamp med den ulovlige logning. Du ville bidrage med en kritisk røst overfor overvågning, samt belyse de studerende med den meget aktuelle case, som du og din forening kæmper med.«

Men også en invitation, som aldrig ender med at blive indløst, fordi Østjyllands Politi ifølge Rasmus Malver udnytter sin magt til at få ham aflyst.

»Magthavere må sku da ikke bestemme, hvem de er oppe imod. Det tilsvarer, at politiet forbyder en demonstration,« forklarer han.

B.T. Aarhus har foreholdt Østjyllands Politi for Rasmus Malvers kritik, der i et skriftligt svar udtaler:

»Østjyllands Politi havde en dialog med arrangørerne i forbindelse med, der skulle ske udskiftning i panelet på grund af et afbud fra en af deltagerne, men vi har ikke stillet betingelser for vores deltagelse.«

Kommunikationsafdelingen hos Østjyllands Politi oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

B.T. Aarhus har været i kontakt med arrangørgruppen på Aarhus Universitet, der udtaler i et skriftligt svar:

»Det var vores beslutning af aflyse Rasmus Malvers deltagelse i programmet. Omkring forløbet kan jeg oplyse, at vi desværre fik en aflysning i sidste øjeblik og derfor ledte efter en anden oplægsholder, der med kort varsel kunne stille op. Vi fandt så Ramus Malver, som venligt indvilligede i at deltage, forklarer en af arrangørerne Frederik Rossavik og tilføjer:

»Da vi efterfølgende var i dialog med ham, stod det imidlertid klart for os, at han ikke passede ind i den form, som vi ønskede for debatten, hvor vi stilede efter en bred debat uden fokus på enkeltsager. På den baggrund aflyste vi igen.«

Han oplyser samtidig, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

B.T. Aarhus har foreholdt Rasmus Malver for udtalelserne fra Østjyllands Politi og arrangørgruppen.

»Jeg savner stadig, at de så fortæller, hvad de så har snakket om. Jeg svarer på alle spørgsmål og svarer på alt, der er sket, og de siger bare næh,« afslutter han.