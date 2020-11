Angolavej i Tårnby er kendt som en af de mest pyntede gader i december. Men i år er de kilovis af julepynt udfordret af coronavirussen og forsamlingsforbuddet.

Vejens beboere plejer ellers allerede at gå i gang med at pynte op med lyskæder, blinkende julemænd og rensdyr i haverne i efteråret, så de er klar til sammen at tænde hele molevitten sidste fredag i november.

Den går bare ikke i år. En små 12 år gammel tradition er blevet aflyst, fordi vejens beboere frygter at tiltrække for mange mennesker under corona.

»Vi ønsker naturligvis at tage hensyn til den situation, som vi nu står i,« siger Henrik Petersen til TV 2 Lorry.

Henrik Petersen og de andre beboere kommer dog ikke til at droppe julebelysningen helt. De har i stedet besluttet sig for, at hver husstand selv vælger, hvornår de vil tænde julelyset.

Det betyder, at folk nok stadig vil komme forbi og se det samlede lysbillede, men her håber Henrik Petersen, at folk husker hinanden på at overholde restriktionerne.

Det gælder både overfor de forskellige besøgende, der gerne vil se lysene, men også overfor de mange beboere på Angolavej.

Til næste år håber Henrik Petersen dog, at betingelserne er anderledes, så vejen kan gøre, som de plejer.