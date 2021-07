Kan du huske i de gode gamle dage før coronakrisen, da varerne på kassebåndet i supermarkedet var adskilt af små plastikskillere?

I løbet af det seneste halvandet år er en lang række små hverdagsfænomener af håndhygiejnemæssige årsager forsvundet ud af vores liv.

Nogle ting som fællesglasset med peanuts på bardisken kommer måske aldrig igen, mens andre ting venter blot på at kunne gøre comeback – blandt andet den lille plastikskiller, der faktisk allerede er begyndt at titte frem igen rundt omkring i landet.

»To gode nyheder fra Superbrugsen i Thisted: 1. De havde både Sport Cola og ABC-vand. 2. Skilleren er tilbage!« skrev Henning K. Andersen mandag formiddag på Twitter tilsat et billede af den tilbagevendte plastikskiller.

Kasse-skilleren er klar til comeback. Foto: Henning K. Andersen Vis mere Kasse-skilleren er klar til comeback. Foto: Henning K. Andersen

Tweetet medførte to modsatrettede følelser i kommentarsporet:

En håber, at skilleren aldrig kommer tilbage, da det har været rart med tvungen afstand i supermarkedskøen, en anden har derimod været træt af, at kassemedarbejderne ikke har kunnet skelne kundernes varer fra hinanden, og håber derfor, at tilfældet i Thisted ikke er enestående. Sidstnævnte kan trøste sig med, at skilleren ifølge en tredje bruger også er vendt tilbage hos Spar i Rørvig – denne bruger tilføjede begejstret: 'Normaliteten er på vej tilbage'.

Hos Coop Danmark er man dog endnu ikke klar til at smide alle tøjler.

Informationschef Jens Juul Nielsen fortæller til B.T., at selvom skilleren muligvis er begyndt at dukke op i enkelte af deres butikker, så er de endnu ikke generelt begyndt at tage dem i brug igen.

Synes du, 'skillerne' skal tilbage på kassebåndet?

»Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger. Når vi er helt ude af corona, vil jeg forvente, at vareskilleren kommer tilbage. Det er trods alt med til, at kunderne kommer hurtigere gennem kassen,« lyder det fra Jens Juul Nielsen, der tilføjer, at kunderne generelt har været gode til at indrette sig, og at de har oplevet en stigning i brugen af deres betalingsapp, hvor man selv scanner varerne og dermed går uden om kassekøen.

»Håndspritten kan godt være kommet for at blive. Coronavirus har skabet en større bevidsthed om vigtigheden af god hygiejne, men vi har ikke besluttet, præcis hvad vi gør efter corona,« fortæller informationschefen.

B.T. har forsøgt at få svar fra restauration-, frisør- og hotelbranchen om, hvad der i fremtiden kommer til at ske med ting som peanutsglassene på bardisken, fællesbrødkniven under morgenmadsbuffeterne og ugebladene i frisørsalonen. De tre organisationer er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Lone Simonsen, der er epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet, mener dog, at vi som danskere generelt er blevet mere hygiejniske under coronakrisen, blandt andet ved at fjerne flere af de små mulige smittebomber fra vores liv.

Savner du peanuts i baren? Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere Savner du peanuts i baren? Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

»Skillerne ved kassebåndet er et godt eksempel på noget, vi allesammen rører ved, og kan blive smittefører af alle mulige sygdomme. Det er vel ikke noget stort savn, hvis den forsvandt,« spørger hun og tilføjer:

»Hvis folk gerne vil beholde dem, så kan det være en opgave for den person, der sidder ved kassen, at holde dem rene hele tiden.«

Peanutsglasset på bardisken er hun overrasket over, at der skulle en coronakrise til, før vi fandt ud af, at det var en god idé, at det blev fjernet.

Et andet eksempel er brugen af smagsprøver i supermarkedet, som igen er blevet tilladt, og det er helt fint, lyder det fra Lone Simonsen.

Så længe folk husker at bruge handsker er bland-selv-slik ikke en store smittespreder, fortæller Lone Simonsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Så længe folk husker at bruge handsker er bland-selv-slik ikke en store smittespreder, fortæller Lone Simonsen. Foto: Liselotte Sabroe

»Der har man jo altid smagsprøverne lidt adskilt. Når man ikke rører ved det, andre skal røre ved, er det okay.«

Lone Simonsen påpeger, at en ting som bland selv-slik i biografen i forvejen har vist ind i fremtiden, da man længe har brugt plastikhandsker og derfor allerede har styr på hygiejnen der.

»Det havde man allerede tænkt over modsat peanutsglasset i baren,« lyder det fra Lone Simonsen, der derudover håber, at coronakrisen kan medføre en revolution af menukortet på restauranterne.

»Det kunne være fedt, hvis man gentænkte det og i stedet brugte elektroniske menukort. Så kunne man have de almindelige liggende til folk, der ikke har en smart telefon.«

Håndsprit bør fortsat være en del af vores hverdag, mener Lone Simonsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Håndsprit bør fortsat være en del af vores hverdag, mener Lone Simonsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Apotekterne holder fast i brug af kontanter Kontanter er ifølge epidemiolog Lone Simonsen en stor smittespreder, og hun mener, det er en god idé at nedfase brugen af dem. »Det er jo også noget af det, der er ved at forsvinde af sig selv, og hvor corona blot er med til at hjælpe udfasingen på vej,« fortæller hun til B.T. Hos landets apoteker har man længe opfordret folk til at bruge betalingskort, men Danmarks Apotekerforening slår fast over for B.T., at man selvfølgelig stadig skal kunne bruge kontanter, da alle skal have mulighed for at få deres medicin.

Hos landets læger har man indtil videre fjernet ugeblade i venteværelset. Praktiserende Lægers Organisation, PLO, skriver i en mail til B.T., at de endnu ikke ved, hvad der sker på den front. Lone Simonsen mener, at det er en situation, der bør kunne klares med håndsprit.

»Det er et eksempel, hvor man selv kan justere sin risiko. Man kan jo bare lade være med at læse i dem, men det vil da være trist, hvis der ikke er noget at læse i, mens man venter.«

Er der noget, der er forsvundet i løbet af coronakrisen, som du savner – eller måske ligefrem håber aldrig kommer igen? Skriv en mail til krdn@bt.dk.