Gorm Lokdam er et kendt navn hos Fødevarestyrelsen og flere andre myndigheder. Nu er han atter i konflikt med loven, og en retssag venter.

Det gør den, fordi Sophiendal Slotsrestaurant og et grossistfirma på samme adresse nord for Skanderborg ved de seneste besøg fra Fødevarestyrelsens kontrollanter har fået flere alvorlige anmærkninger.

Det skriver TV2 Østjylland.

Stedet ejes af Gorm Lokdam, som er meget uenig i kontrollanternes observationer og udlægninger af sagen.

»De er kun ude på at genere mig og de ansatte. Det er en hetz, når de på den måde groft chikanerer mit personale. Der var nærmest tale om et overgreb,« siger Gorm Lokdam til TV2 Østjylland.

Hotelejeren har flere lovovertrædelser bag sig og er blandt andet dømt for fusk med falske Global-knive, momssvindel og for at have ødelagt et brudepars bryllup.

Fødevarestyrelsen besøgte Sophiendal Slotsrestaurant og grossistfirmaet den 12. og 13. november sidste år efter et anonymt tip.

Her mente kontrollanterne, at der var flere graverende fejl og mangler med især den generelle hygiejne.

Rengøringen var ifølge dem ikke tilstrækkelig, og for manglerne blev Sophiendal Slotsrestaurant tildelt en bøde på 10.000 kroner.

'På væggen under opvaskebordet er der mørkegule klistrede belægninger af gamle produktrester. I kælderen, hvor der opbevares en kummefryser med fødevarer er der flere steder store mængder spindelvæv,' skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i sin kontrolrapport fra besøget.

'I isterningmaskinen er der mørke fastgroede belægninger. Endvidere blev det konstateret, at der på hylder i kølerummet var ansamlinger af hvide og mørke lodne belægninger,' står der videre.

Inden for de seneste to år er samme restaurant blevet sanktioneret for utilstrækkelig rengøring, og derfor var bøden ekstra stor.

Gorm Lokdam afviser, at der skulle være problemer med hygiejnen.

»Vi har super rengøring og overholder fødevareloven. Der er ikke risiko for fødevaresikkerheden. Fødevarestyrelsen er kun ude efter penge til at betale deres egne honorarer for besøg,« siger hotelejeren til TV2 Østjylland.

Gorm Lokdam driver seks slotsrestauranter rundt om i landet og har flere gange været i clinch med Fødevarestyrelsen og især myndighedens rejsehold, som rykker ud i særligt komplicerede sager.

På Sophiendal Slot rykkede kontrollanterne ud efter et anonymt tip. Noget som hotelejeren også kritiserer.

»De burde holde sig til de to almindelige kontroller, der er hvert år. Og så burde rejseholdet afskaffes. De påpeger ting, der er ligegyldige, bare for at tjene penge,« lyder det fra ham.

Under besøgene fik restaurant og grossistfirma på Sophiendal også bøder for ikke at ville medvirke til kontrollens gennemførelse.

I alt skylder Gorm Lokdam Fødevarestyrelsen 17.500 kroner efter de to besøg.

»Vi betaler ikke bøderne, og tager den til retten. Så må der blive ført vidner, der kan belyse sagen ordentligt,« siger han til TV2 Østjylland.

Hos Fødevarestyrelsen afviser rejseholdschef Michael Rosenmark alle anklager om en bevidst hetz mod Gorm Lokdams virksomheder.

Han mener, at alle procedurer er blevet overholdt, og man er rykket ud efter en henvendelse, som man skal.

»Ejeren er naturligvis velkommen til ikke at betale bøderne og tage sagen til retten. Det er han i sin gode ret til. Vi mener, at han har overtrådt reglerne, og derfor har han fået bøder,« siger Michael Rosenmark til TV2 Østjylland.

»Vi skal kontrollere, om den lovgivning, der er udstukket, for folk ikke bliver syge, er overholdt. Det mener vi ikke, den har været i de her tilfælde,« fortsætter han.

Under besøget hos grossistfirmaet på Sophiendal var Gorm Lokdam ikke at træffe grundet travlhed med møder et andet sted i landet, og ingen andre kunne åbne op til et frostrum og i øvrigt svare på spørgsmål.

Travlhed er dog ikke en gyldig undskyldning for ikke at efterkomme Fødevarestyrelsens ønsker.

»Virksomheden skal give os de oplysninger, som vi beder om, og den må ikke modarbejde os. Hvis det sker, udsteder vi en bøde, som der er gjort her,« siger Michael Rosenmark.

Hotelejeren i denne sag ønsker rejseholdet nedlagt og forstår ikke, hvorfor man rykker ud efter anonyme henvendelser.

Michael Rosenmark slår i den sammenhæng fast, at man bare overholder de retningslinjer, der er blevet fastlagt.

»Han er velkommen til at synes, vi skal nedlægges. Men siden vi blev etableret i 2006 efter en skandale med gammelt kød, har vi haft rigeligt at se til,« forklarer han.

Fødestyrelsen Rejsehold rykker ud i vanskelige sager med særlige udfordringer. Der er 30 mand ansat, som har kompetencer inden for blandt andet efterforskning og regnskaber.

I den konkrete sag rykker kontrollanterne ud inden længe på et opfølgende besøg hos Sophiendals virksomheder.

Hvis der fortsat er problemer, bliver Gorm Lokdam politianmeldt.