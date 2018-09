Det kendte Hotel la Tour i det nordlige Aarhus skal rives ned og erstattes af et 96 meter højt bolighøjhus med 31 etager.

Inden for kort tid går nedrivningen af det ikoniske hotel i gang, der ligger ved Vandtårnet på Randersvej. Det skriver Århus Stiftstidende.

Hotelejer Jens Richard Pedersen mener, at det er det rigtige tidspunkt at rive hotellet ned.

Et hotel, der typisk bliver besøgt af forretningsrejsende, og som åbnede i 1957.

»Hotel la Tour er bygget som et billigt overnatningssted for efterhånden mange år siden og er ved at være godt slidt. Det vil blive for dyrt, hvis vi skal til at renovere på det, så nu bliver det revet ned,« siger Jens Richard Pedersen til Århus Stiftstidende.

Som erstatning for hotellet har Jens Richard Pedersen og arkitektfirmaet 3XN besluttet at opføre et højhus med boliger. Men der er opstået problemer inden det første spadestik.

Jordbunden på matriklen er nemlig ikke så solid, som først antaget. Analyser af jordbunden har vist, at det vil blive væsentligt dyrere end forventet at bygge højhuset. Men opføres, det skal det, mener Jens Richard Pedersen.

Byggematadoren vurderer, at den større regning for byggeprojektet vil betyde, at de øverste lejligheder vil blive dyrere, og det vil blive dyrere at parkere i P-kælderen.