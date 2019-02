Den anmelderroste restaurant Kroun, der har til huse på Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland, lukker pga. manglende overskud. I stedet søsættes et brasserie med lavere priser.

Restaurant Kroun tilbyder gourmetmad fra højeste klinge, men fremover bliver det altså til mindre luksus på tallerkenen.

Det populære kurhotel har nemlig de seneste år tabt penge og foretager derfor forandringer, der skal vende skuden. Det skriver migogkbh.dk.

Planen er at åbne et brasserie med lavere priser og mere jordnær mad, så det omkringliggende ophav af gæster har mulighed fro at besøge restauranten oftere.

Samtidig skal der tilføres yderligere 20 hotelværelser til kurhotellet, så de kommer op på 103 samlet og kan udnytte kapaciteten bedre.

Sidste år havde de over 35.000 overnattende gæster.

Såvel udvidelsen af hoteldelen som restaurantkonceptet forventes klar i starten af 2019.

Planen er sat i gang af Susanne Åberg, der sidste sommer blev ny administrerende direktør.