'Kære alle. Nu kan vi ikke vente længere.'

Sådan indledte Vaffelhuset i Kerteminde et opslag om snarlig åbning af iskiosken 24. marts. Og så væltede det ind med vrede beskeder.

Selvom man fra ishusets side allerede havde iværksat en række forholdsregler for åbningen midt i coronakrisen, så var mange vrede.

'Vi skulle jo blive hjemme blev der sagt', skrev en.

'Vores familie på 6 har spist vores sidste is her. Altså når vi kommer ud af karantæne,' skrev anden anden.

Og der var mange andre lignende kommentarer.

Det betød, at det var med en ordentlig portion nerver, indehaver Jan Møller slog dørene op lørdag for servere årets første is.

»Vi var da nervøse lørdag morgen. Og vi var begyndt at snakke om alternativerne, hvis der ikke kom nogen og købte is. Det er aldrig sjovt at blive udsat for sådan en shitstorm, for vi har taget en masse forholdsregler - og det er helt lovligt, at vi har åbent,« siger Jan Møller til B.T. om den shitstorm, som Fyens Stiftstidende først har beskrevet.

Men da iskiosken i Kerteminde slog dørene op lørdag, kunne Jan Møller drage et lettelsens suk.

Der var mødt mennesker op ude på fortovet, hvor kridtstreger indikerer to meters afstand.

Og gæsterne var dukket op, selvom man kun må være to personer af gangen inde i selve kiosken.

»Åbningen i går gik over al forventning. Og der har også været et fint besøg i dag. Folk har været gode til at holde afstand, og hvis det er sket, at vi har måttet bede folk om at trække tilbage eller vente udenfor, så er det sket med et smil,« forklarer Jan Møller.

Han har ikke mærket noget til de negative stemmer, der var at finde på Vaffelhuset Kertemindes Facebookside for bare en lille uge siden.

Men der er andre mindre positive ting, der trænger sig på.

»Vi plejer altid at have knald på, når vi åbner til foråret. Og selvom vi er godt tilfredse, så er det et andet tempo, end vi er vant til. Normalt kan der være sort af mennesker.«

»Jeg håber ikke, det her bliver ved lang tid endnu. Vi skal nok klare den, men det bliver da et lorteår, for at sige det, som det er,« uddyber Jan Møller.