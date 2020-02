Den kendte, sydfynske erhvervsmanden Jens Sylvest er død under en ferie i Egypten.

Han blev 57 år gammel.

Det bekræfter et nært familiemedlem overfor Fyens.dk.

Ifølge lokalavisen Det Rigtige Faaborg sov Jens Sylvest pludselig stille ind under ferien. Han var i Egypten med sin kæreste.

Jens Sylvest drev firmaet Sylvest Trading, som handler med med kraner og andet industriudstyr.

Selvom Jens Sylvests dødsfald beskrives som pludseligt, var erhvervsmanden forberedt på at det kunne ske når som helst, idet han led af en hjertesygdom.

»Jeg har været forberedt på at dø i mange år. I 1999 fik jeg besked om at jeg ikke havde så mange år tilbage at leve i, men dagen er ikke rigtig kommet endnu, så vi ser hvor mange år der går,« sagde han til Det Rigtige Faaborg kort før sin død.

Jens Sylvest var kendt som erhvervsmand, men også lokalpatriot og stor Mercedes-entusiast. Erhvervsmanden skal således stedes til hvile i en specialfremstillet kiste, der forestiller hans yndlingsmodel, Mercedes Adenaur fra 1952.