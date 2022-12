Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er slut med Fred og Forsoning i Arnborg i Midtjylland.

Det katolske bofællesskab har siden 1990 været hjem for hjemløse og mennesker med stofmisbrug, men nu skal beboerne finde sig et nyt hjem.

Bostedet i 2017 blev kendt fra DR-dokumentaren 'Nonnen og narkomanerne' på DR, hvor man fulgte den daværende leder Inge Norlings arbejde med at hjælpe udsatte mennesker med misbrug til en ny start i livet.

Men nu lukker Fred og Forsoning ned i kølvandet på at have fået massiv kritik ved et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynet kritiserede blandt andet, at der ikke var nogen håndvask på et toilet og at der var uorden i beboernes medicin.

Ifølge Herning Folkeblad levede bostedet ikke op til et eneste af tilsynets 16 målepunkter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ifølge lovgivning på området ikke mulighed for at beordre bosteder lukket, og dermed er det ifølge avisen bostedet selv, der nu vælger at lukke ned.

»Vi kan konkludere, at bostedet desværre ikke lever op til styrelsens målsætninger. Derfor lukker bostedet fra 16. december, hvorefter kommunerne vil overtage beboerne, siger formanden for Fonden for Fred og Forsoning, som ejer bostedet, Dennis Hartvig Schultz til Herning Folkeblad.