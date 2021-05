De blev kendt fra 'Løvens hule' - og de var børnebørn af designikonet Børge Mogensen.

Men den cocktail har vist sig ikke at være levedygtig.

For nu er Pierrot la Lune tæt på at være helt færdig med at producere og sælge bæredygtigt, økologisk børnetøj. Retailnews skriver, at selskabet er under konkursbehandling ved Skifteretten i Aarhus.

Alt så ellers anderledes ud tilbage i 2019.

Her dukkede grundlæggerne af firmaet, Emilie Ventujol Mogensen og Rasmus Mogensen, op i det populære DR-program 'Løvens Hule'. Med succes.

For hele tre løver så potentiale i at arbejde sammen med Børge Mogensens børnebørn: Christian Stadil, Jesper Buch og Peter Warnøe.

De smed tilsammen 750.000 efter Pierrot la Lune og indledte et samarbejde.

Det varede dog kun cirka to år, for tilbage i januar i år kom beskeden om, at de tre investorer var blevet købt ud af børnetøjsselskabet for en krone hver.

»Vi har sendt aktierne tilbage til founder for 1 krone. Det er meget normalt, hvis tingene ikke er fløjet,« forklarede Jesper Buch i den forbindelse til Finans.dk.

Umiddelbart inden konkursen skiftede selskabet bag Pierrot la Lune navn til Månen.