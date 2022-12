Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Steen Svartzengren, der er kendt fra DR-dokumentaren 'Sidste omgang i whiskybæltet', har allerede tilstået underslæb og bedrageri for otte millioner kroner.

Mandag faldt så strafudmålingen fra dommer Ivan Larsen: To et halvt år skal Steen Svartzengren i fængsel.

Det oplyser Retten i Lyngby til B.T.

Derudover er han frakendt muligheden for at lede en virksomhed.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

Specialanklager Robert A. Hansen er tilfreds med dommen.

»Dommen afspejler den alvor, som samfundet ser på den her form for kriminalitet med. Her er det en række mennesker, som har betroet deres penge til Steen Svartzengren i den tro, at han skulle investere pengene. Men det gjorde han ikke. Det er tillidsbruddet, som gør, at det er så alvorligt,« siger han.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen om Steen Svartzengrens svindel, som B.T. har afdækket siden 2019.

Steen Svartzengren deltog i DR-dokumentaren i 2018, og han har som selvbestaltet alkoholbehandler en af seriens hovedroller.

I dokumentaren fremstilles han som tørlagt alkoholiker og rig forretningsmand med sort Mercedes og strandvejsvilla. Med i programmet er også modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

I dokumentarens første afsnit styrer Steen Svartzengren en samtalegruppe for nuværende og tidligere alkoholikere fra overklassen. Lokationen er hans pragtvilla med direkte udsigt ud over Øresund.

I løbet af 2019 kunne B.T. så afsløre, at Steen Svartzengren ikke var den rigmand, han gav sig ud for at være. En række investorer og småsparere fortalte til B.T., at han havde ført dem bag lyset, og at de havde mistet deres indskud på flere millioner kroner under mystiske omstændigheder. En rigmand fortalte også, at han havde mistet penge, som han havde lånt til Svartzengren. De mistænkte ham for at snuppe pengene selv.

Siden kunne B.T. også fortælle, at Steen Svartzengren blev smidt ud af huset i Vedbæk, mens optagelserne stod på, fordi han ikke betalte sin husleje.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

Han blev politianmeldt, og mandag 28. november 2022 skulle Steen Svartzengren så stå over for en dommer.

Kort før retsmødet valgte han at tilstå underslæb og bedrag for otte millioner kroner. Under retssagen kom det frem, at han på bedste pyramidespilsmaner lod nye investorers penge betale gæld til de investorer, som allerede havde mistet deres penge. Han havde også brugt investorernes penge på privatforbrug.

Under retssagen kom det også frem, at Steen Svartzengren har drukket massivt siden slutningen af 2017 og har været på afvænning et utal af gange.

De mennesker, der har tabt penge, kan nu køre en civil retssag mod Steen Svartzengren. Dog har det lange udsigter, hvis de vil have deres penge tilbage. Under retssagen fortalte Steen Svartzengren, at han ikke har en flad fregne.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til dommen fra Steen Svartzengrens advokat, Jakob Lund Poulsen.

DR har tidligere oplyst til B.T., at man ikke har planer om at redigere i dokumentaren eller sætte en disclaimer på, selvom én af hovedrolleindehaverne er dømt svindler.