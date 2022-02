Det er ganske usædvanligt, at en drabssigtet person bliver løsladt, mens politiet fastholder sigtelsen mod vedkommende.

Sådan lyder det fra den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Mange B.T.-læsere har nemlig skrevet og spurgt, hvordan det kan være, at de to 36-årige nordjyder i Mia-sagen stadig er sigtet for at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, men at den ene torsdag eftermiddag blev løsladt og nu går frit rundt.

Mette Grith Stage forklarer:

»For at politiet skal kunne sigte en, skal der være en mistanke mod den pågældende, men hvis der skal være en varetægtsfængsling, skal der være en såkaldt begrundet mistanke,« forklarer Mette Grith Stage og fortsætter:

»Der kræves mere for en begrundet mistanke, men der er ingen facitliste for, hvornår der er beviser/indicier nok til, at mistanken er begrundet. Det er dog helt sikkert, at politiet har en stærkere sag mod ham, der fortsat er fængslet, idet dommeren her har vurderet, at der ikke bare er en mistanke, men derimod en begrundet mistanke.«

Mette Grith Stage, der har været forsvarer i adskillige store drabssager, er ikke bekendt med sagens detaljer, men kommer gerne med et bud på, hvad der kan have været udslagsgivende ved dagens grundlovsforhør.

»Vi ved jo ikke, hvad beviserne er mod den fængslede person, men hvis vi forestiller os, at han er ejer af den bil, som samlede Mia op, så giver det god mening, at dommeren har ment, at der er en begrundet mistanke mod ham. Ellers kræver det i hvert fald, at han har en virkelig god forklaring på, hvad der skete, efter Mia blev samlet op,« fortæller forsvarsadvokaten.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt søndag morgen, efter hun i det centrale Aalborg satte sig ind i en mørk personbil, der kørte ud af byen i en sydlig retning.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

Torsdag aften kunne Nordjyllands Politi så oplyse, at man i Dronninglund Storskov har fundet dele af et menneske, man formoder er den 22-årige kvinde.

Mette Grith Stage vurderer, at Nordjyllands Politi må være frustrerede over dagens afgørelse.

»Jeg er dog sikker på, at politiet er godt og grundig trætte af, at han er løsladt, for hvis de mener, at han har noget med sagen at gøre, er de nok også nervøse for, at han kan vanskeliggøre efterforskningen,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo ikke sådan, at politiet nu vil slippe ham af syne, og de vil helt sikkert gøre brug af de redskaber, som de har ifølge retsplejeloven for at kortlægge hans færden – eksempelvis ved at gennemgå hans telefon og hvilke master, den er gået på.«

Advokat Mette Grith Stage. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang Vis mere Advokat Mette Grith Stage. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2017) Foto: Nils Meilvang

Anklagemyndigheden valgte dog til torsdagens grundlovsforhør at kære løsladelsen til landsretten, og derfor vil man altså forsøge alligevel at få den 36-årige mand fængslet.

Såfremt det lykkedes, vil det ske fredag, fortæller Mette Grith Stage.

»Anklagemyndighedens kæring af løsladelsen bliver afgjort hos landsretten fredag, så hvis de omstøder, således at han skal varetægtsfængsles, kører politiet straks ud og leder efter ham, og så bliver han allerede fængslet der,« siger forsvarsadvokaten.