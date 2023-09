Den kendte forsker Eske Willerslev kommer nu med en klar holdning til regeringens kommende forbud mod koranafbrændinger.

Han kalder det for en »farlig« ting at gøre.

Også selv om han slår fast, at han godt kan forstå SVM-regeringens forslag, når man ser på protesterne i Mellemøsten og den øgede risiko for terror.

»Lige nu kan jeg godt se, hvorfor man godt vil stoppe koranafbrændinger. Der er jo alt muligt, der følger med i form af terrorrisiko,« siger han og tilføjer:

Eske Willerslev er en dansk DNA-forsker og professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik under Statens Naturhistoriske Museum. Han er kendt debattør, og han har medvirket i et afsnit af 'Klovn' med Frank Hvam og Casper Christensen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Eske Willerslev er en dansk DNA-forsker og professor ved Københavns Universitets Center for Geogenetik under Statens Naturhistoriske Museum. Han er kendt debattør, og han har medvirket i et afsnit af 'Klovn' med Frank Hvam og Casper Christensen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Men hvis du ligesom tager det lange lys på, så er det her med at røre ved ytringsfriheden, der en så essentiel del af det, der har bragt så meget godt til os som samfund i den vestlige verden, en meget farlig ting.«

Et fælles opråb

Eske Willerslev er en af i alt 77 kunstnere, akademikere, samfundsdebattører og aktivister, der lægger navn til et indlæg i Berlingske med titlen 'Stop Danmarks nye blasfemiforbud'.

»Lovforslaget bringer Danmark på linje med Den Islamiske Samarbejdsorganisation, der gentagne gange har krævet internationale blasfemilove, som i alvorlig grad ville underminere beskyttelsen af ytringsfriheden i henhold til de internationale menneskerettigheder,« står der i indlægget.

Til sidst i indlægget står dog også, at de 77 personer langt fra støtter alle koranafbrændinger:

»Vi er enige om, at afbrænding af bøger, eller nogen anden form for ødelæggelse af religiøse genstande, ofte er et groft og nyttesløst udtryksmiddel og en dårlig erstatning for en saglig debat,« står der.

Det samme siger Eske Willerselv, da B.T. taler med ham:

»Det er vigtigt at understrege, at jeg synes, at de der koranafbrændinger er noget shit. De er helt unødvendige, og jeg er modstander af dem,« siger han.

Men det ikke ændrer på hans holdning.

»Jeg synes, at det væsentlige her er, hvis du forestiller dig, at vi kigger 50 år frem, så skal der grundlæggende ikke være ændret på ytringsfriheden,« siger han.

B.T. har bedt de politiske ordfører for de Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne om en kommentar til indlægget fra de 77 personer, men ingen er vendt tilbage med en kommentar.

