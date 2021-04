»Corona er desværre kun begyndelsen. Vi vil få mange flere pandemier i fremtiden. Det er pandemiernes tidsalder.«

Det siger forfatteren Tor Nørretranders, der har skrevet en bog om coronakrisen: 'Karma Corona – på tærsklen til pandemiernes tidsalder.'

»Pandemier som sars, mers, aids, ebola og corona vil hjemsøge verden meget oftere i fremtiden, siger eksperterne. Jeg håber, vi vil lære af coronakrisen og ændre vores livsstil. For det er vores egen skyld, at pandemierne kommer,« siger Tor Nørretranders, der slog igennem med 'Mærk verden' i 1991.

2,7 mio mennesker er døde med Corona verden over. Her bliver en båret til begravelse i i Dili i Østtimor. Foto: EPA/ANTONIO DASIPARU Foto: ANTONIO DASIPARU Vis mere 2,7 mio mennesker er døde med Corona verden over. Her bliver en båret til begravelse i i Dili i Østtimor. Foto: EPA/ANTONIO DASIPARU Foto: ANTONIO DASIPARU

Han er ikke selv ekspert, men som miljøvidenskabeligt uddannet forfatter arbejder han journalistisk med de emner, han skriver om. Han interviewer kilder, læser artikler og rapporter – og konkluderer.

Men hans konklusion bliver bakket op af professor i makroøkologi, evolution og klima på Københavns Universitet Carsten Rahbek:

»Der vil komme flere pandemier, og de vil komme hurtigere. Det skyldes, at vi mennesker ødelægger naturen. I Danmark er der kun ét procent natur tilbage. I mange asiatiske storbyer er flagermus flyttet ind i byerne,« siger han.

Vi skal give naturen meget mere plads, hvis vi skal undgå sygdomme, siger Tor Nørretranders. Foto: David Leth Williams Vis mere Vi skal give naturen meget mere plads, hvis vi skal undgå sygdomme, siger Tor Nørretranders. Foto: David Leth Williams

»De mange vira i naturen er nødt til at finde nye steder at leve, og så springer de til husdyr og mennesker. Jeg arbejder med biodiversitet, og når jeg bliver spurgt, hvad jeg er mest bange for, er det sygdomme. En alvorlig fugleinfluenza kan blive en stor krise med høj dødsrate,« siger Carsten Rahbek.

»Vi har været vant til to-tre store epidemier per århundrede. Der vil komme mange flere i fremtiden. Måske en per årti,« siger Tor Nørretranders.

2,6 millioner mennesker er døde med corona, og der var faktisk masser af advarsler fra eksperterne, allerede i 2005, 2010, 2017 og 2019, men der blev ikke lyttet til dem.

Covid-19 patient bliver behandlet imed en boblehjelm. Den skulle skabe mulighed for at hjælpe flere, da hospitalssystemet i Rio Grande de Sul i Brasilien er brudt sammen. Foto: EPA/Daniel Marenco Foto: Daniel Marenco Vis mere Covid-19 patient bliver behandlet imed en boblehjelm. Den skulle skabe mulighed for at hjælpe flere, da hospitalssystemet i Rio Grande de Sul i Brasilien er brudt sammen. Foto: EPA/Daniel Marenco Foto: Daniel Marenco

I 2005 skrev Zheng-Li Shi, leder af en virusforskningsgruppe ved Wuhan Institute of Virology, i det amerikanske blad Science, at der var betydelig risiko for, at coronavirus kunne hoppe fra flagermus til mennesker i særlig grad inden for vådmarkedsystemet. Et vådmarked i Wuhan er præcis der, hvor man mistænker, at coronapandemien er startet.

»Fremtidige sars og mers-lignende udbrud af coronavirus vil komme fra flagermus, og Kina er det sandsynlige hotspot,« skrev hun i tidsskriftet Viruses i 2019.

»Jeg er faktisk rystet over, hvor præcise og håndfaste advarslerne var, men ingen lyttede. Det skyldes muligvis, at vi generelt tror, at pandemier kommer som et meteornedslag eller guds straf eller sådan noget, og at vi intet kan gøre ved det. Men det kan vi. Vi er selv skyld i det,« siger Tor Nørretranders, der bekræftes af en af verdens førende eksperter:

En sundhedsmedarbejder tilser en patient med Covid 19 i Tunesien Foto: EPA/MOHAMED MESSARA Foto: MOHAMED MESSARA Vis mere En sundhedsmedarbejder tilser en patient med Covid 19 i Tunesien Foto: EPA/MOHAMED MESSARA Foto: MOHAMED MESSARA

»Vi er trådt ind i pandemiernes tidsalder.«

Citatet kommer fra dr. Anthony Fauci, leder af USAs nationale institut for allergier og infektionssygdomme og rådgiver for mange præsidenter.

»Efterhånden som de menneskelige samfund vokser i størrelse og kompleksitet, skaber vi et endeløst udbud af muligheder for, at genetisk ustabile infektionsagenter kan brede sig,« skrev han i 2020 i tidsskriftet Cell.

»Sars, mers og covid-19 er de seneste eksempler på en syndflod af kommende coronavira og andre katastrofer. Vi vil være i risiko inden for al overskuelig fremtid. Det bør tvinge os til at leve i mere hensynsfuld og kreativ harmoni med naturen,« skriver Anthony Fauci.

»Vi vil få mange flere pandemier,« siger Tor Nørretranders. Foto: David Leth Williams Vis mere »Vi vil få mange flere pandemier,« siger Tor Nørretranders. Foto: David Leth Williams

De sidste 50 år er jordens befolkning mere end fordoblet. I 1970 var der 3,7 milliarder mennesker på jorden, nu er der 7,8 milliarder, og stigningen er især sket i Afrika. Nigerias befolkning på knap 200 millioner indbyggere står til at vokse til knap 800 millioner mennesker i 2100.

»Og de mange mennesker fortrænger naturen som aldrig før: Vi fælder skove, så et område på størrelse med Grækenland forsvinder hvert år. Og vi udsletter så mange dyrearter, at vi ifølge eksperter står midt i den sjette massedød på jorden. Den femte var den, der udslettede dinosaurerne for 65 millioner år siden,« siger Tor Nørretranders, der kalder coronakrisen for »et wakeupcall«.

»Vi bliver nødt til at begrænse vores overgreb på naturen og indse, at det, der er godt for folk andre steder på kloden, er godt for os. Tab af artsrigdom betyder, at få arter erstatter de mange. Og de få arter har ofte virus, der springer til mennesker,« tilføjer han.

»Virus og bakterier, der hidtil har klaret sig fint med at inficere vilde dyr, har ikke andet valg end at hoppe på os, fordi der ikke er andre at nasse på. År for år springer flere virus fra dyr til mennesker og medfører nye sygdomme hos os.«

Tor Nørretranders nye bog udkommer på Peoples Press 29. april. Vis mere Tor Nørretranders nye bog udkommer på Peoples Press 29. april.

Tor Nørretranders påpeger, at der bor 12-13 millioner svin i Danmark, og at eksperter her siger, at det er meget sandsynligt, at den næste pandemi opstår med svineinfluenza. Han kalder det »en tikkende bombe«.

»Et andet problem er, at mange bliver resistente over for antibiotika. En global udbredelse af multiresistente bakterier eller en fugleinfluenza, der smitter mennesker, kan blive den næste pandemi,« advarer Tor Nørretranders.