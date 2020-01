En kæmpe regnefejl er årsagen til, at et storstilet - og meget omdiskuteret - cykelsti-projekt i Esbjerg alligevel ikke bliver til noget.

Esbjerg Kommune havde ellers planer om at bygge en såkaldt supercykelstibro over banelegemet ved Esbjerg Banegård.

Kommunen satte det rådgivende ingeniørfirma Cowi på sagen, og firmaet udarbejdede tegninger og beregninger af projektet.

Desværre viste det sig undervejs i forløbet, at der var en fejl i Cowis beregninger i forhold til broens bæreevne.

Fejlen betød, at prisen på broen ville blive omtrent dobbelt så dyr, som først antaget.

Dermed blev den samlede pris så astronomisk, at kommunen til sidst valgte helt at droppe projektet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Nu har det rådgivende ingeniørfirma Cowi erkendt, at det var deres folk, der regnede forkert, og Cowi betaler nu Esbjerg Kommune en kompensation på 2,4 millioner kroner. Det skulle ifølge avisen svare til halvdelen af den samlede regning.

Direktør i Cowi's infrastrukturafdeling siger i en pressemeddelelse:

»Der er flere årsager til, at de samlede anlægsomkostninger overskrider budgettet. Den væsentligste skyldes, at Cowi begik fejl i den indledende projektering af den foreslåede broløsning. Det beklager vi over for både Esbjerg Kommune og borgerne. Det er ikke i overensstemmelse med vores sædvanlige standarder og praksis. Vi ønsker altid at leve op til vores reelle ansvar og lande den bedst mulige løsning med vores kunder. Derfor er vi også glade for, at vi i god tone har indgået en aftale om en økonomisk kompensation med Esbjerg Kommune, som vi igennem mange år har haft et godt samarbejde med.«

Formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, siger til JydskeVestkysten, at han ærgrer sig over, at broprojektet ikke bliver realiseret.

»Jeg er glad for, at vi har kunnet lande en fornuftig aftale med Cowi. Nu gælder det om at se fremad, og vi vil fra kommunens side fokusere på mulighederne for en alternativ rute for supercykelstien.«