Du kender ham nok som den rapkæftede og højtråbende filmmand med kælenavnet 'Ålen'.

Men der er alt andet end kendte skuespillere og filmdrama i 65-årige Peter Aalbæk Jensens nye projekt.

Nej, 'Ålen' har netop investeret i en herregård med bindingsværk og stråtag, der ligger på Lyø i Det Sydfynske Øhav. Langt fra filmselskabet Zentropa i Hvidovre.

'Ålens' nye liv vender vi tilbage til senere. Og synes du om den 233 år gamle herregård, han nu har investeret i, er der godt nyt.

Her er den hyggelige herregård fra år 1758, 'Ålen' lige har købt. Foto: Privat. Vis mere Her er den hyggelige herregård fra år 1758, 'Ålen' lige har købt. Foto: Privat.

Herregården plus 10 hektar jord skal nemlig lejes ud.

»Her er gudesmukt, men jeg skal ikke flytte her til endnu. Så den skal lejes ud,« siger filmmanden.

Men hvem vil du så leje den ud til?

»Det skal være nogen, der er klar til at dyrke familielandbrug på gården. Her er hel maskinpark med traktor og markredskaber,« siger 'Ålen'.

Fakta om 'Ålen' Peter Aalbæk Jensen er født 8. april 1956 med tilnavnet "Ålen"

Han er en dansk filmproducent og – sammen med Lars von Trier – medstifter af Zentropa.

Han er født i byen Osted på Sjælland og er søn af forfatteren Erik Aalbæk Jensen.

Han er uddannet på Statens Filmskole og tog afgang i 1987.

Og hvad skal sådan en familie så betale for lejen?

»Det vil kun koste lidt mere end et par tusinde kroner, og så følger det hele med,« siger han.

Hvad er lidt mere end et par tusinde kroner? Er det under 10.000 kroner om måneden?

»Ja,« svarer Peter Aalbæk Jensen.

Men du har slet ikke fundet nogen mulige lejere endnu?

»Der er et par, der har henvendt sig, og skal se den. Men jeg vil gerne kontaktes af andre, der vil leje gården. De kan skrive til svinet@filmbyen.dk,« siger han.

Så må vi se, om nogen skriver til 'svinet'. Stiller du nogen krav til lejerne?

»Det skal ikke være en slendrian, der bor her. De skal være klar til at dyrke et familielandbrug,« siger 'Ålen'.

For et par år siden valgte Peter Aalbæk Jensen at etablere et forsamlingshus kaldet Lillesyd i hjembyen Herfølge, som ligger tæt på Køge sydvest for København.

Hans meget omtalte tid hos Zentropa er overstået.

Nu vil han opbygge en bæredygtig landsby med udgangspunkt i Lillesyd.

Og 'Ålen' vil gerne servere grøntsager, frugter eller kød, der stammer fra herregården på Lyø, når han har events i forsamlingshuset.

»Så vi vil lave en aftale om, at noget at det lejerne dyrker på gården skal til, jeg bruge i forsamlingshuset,« siger han.

Men Peter Aalbæk Jensen, skal lejerne så bare arbejde gratis for dig, eller vil du betale for varerne, de har dyrket?

»Ja, vi vil skam købe det,« slutter 'Ålen'.