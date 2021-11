Det kniber så meget med rengøringen på KFC i Tilst, at restauranten nu er blevet politianmeldt for anden gang. Fra restauranten lyder begrundelsen, at de har haft svært ved at finde personale.

Sidst Fødevarestyrelsen var på besøg, kunne styrelsen konstatere, at der blandt andet ikke var rengjort ordentligt i restaurantens fryser og i produktionsområdet, hvor der håndteres rå kylling, da der blandt andet lå produktionsrester og saft fra morgenens produktion.

Nu gælder det manglende rengøring i køkkenet, baglokalet, selve restauranten og ismaskinen.

Det fremgår af kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsens seneste besøg i restauranten den 1. november i år, hvor restauranten igen fik en sur smiley og blev politianmeldt.

I rapporten står der blandt andet, at der i køkkenet, er »flere steder, hvor der er beskidt. Under produktionsborde og under bord, hvor varmeskabe står ovenpå, er der skidt og gamle produktrester« og under bordet ved siden af vinduet til drive-in »er der sorte belægninger, papir og skidt, der ligger på gulvet, støv og spindelvæv ned af emhætten« og »sorte belægninger på lister til varmeskab.«

Derudover har ismaskinen til softice »massive belægninger fra gamle produktionsrester«, mens det også flyder med affald i selve restauranten, hvor gæsterne opholder sig.

»I restaurantområdet er skraldespanden overflydt, så der hænger brugte burgerbakker og papir ud af låget og bakker på gulvet, samt sorte belægninger bag ved skraldespanden,« står der i rapporten.

Det bemærkes dog i rapporten, at de problemer, som restauranten ved sidste besøg havde med deres fryser, er bragt i orden.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra både den lokale restaurant og KFC Denmark, men det er ikke lykkes.

I rapporten begrunder restauranten forholdene med, at de har haft svært ved at finde personale.

»Vi får det gjort rent. Vi har haft svært ved at finde personale.«