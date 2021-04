»Hvad skal den stjernetossede regel dog gøre godt for?«

Det spørgsmål stiller den kendte erhvervsmand og milliardær Lars Seier Christensen, efter det søndag morgen er kommet ud, at alle, der vil på bar, café eller restaurant fra på onsdag skal bestille bord senest 30 minutter før ankomst.

Lars Seier Christensen købte sidste år den legendariske Café Dan Turéll, der ligger midt i København, så han er derfor en del af branchen.

»Hvis en restaurant har tomme pladser, skal du bestille bord i døren og så spadsere rundt i 30 minutter i regn og kulde, mens restauranten forbløder. Samtidig skal en cafe afsætte ekstra personale til at tage en telefon for bestillinger, hvilket ikke nødvendigvis er en del af normal modus operandi for mange mindre steder,« skriver han på Facebook.

Interview med Lars Seier Christensen i anledning af, at han nu åbner Dan Turéll Foto: Søren Bidstrup Vis mere Interview med Lars Seier Christensen i anledning af, at han nu åbner Dan Turéll Foto: Søren Bidstrup

Det nye krav om bordbestilling 30 minutter før ankomst har da også givet stor kritik.

Indtil videre har McDonalds i hvertfald oplyst, at de slet ikke vil stå for indendørs servering fra på onsdag på grund af netop dette krav.

Direktøren for Horesta, Katia Østergaard, har da også meldt ud, at det bliver meget vanskeligt for mange at leve op til kravet om tidsbestilling.

»Jeg hader at bruge udtrykket umuligt, men vi har mange fastfoodkoncepter som McDonald's, Espresso House, barer og værtshuse og cafeer, hvor man ikke er vant til at reservere bord,« sagde direktøren tidligere søndag til B.T.

Sådan er kravene for genåbningen Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, caféer og barer, skal man lave en reservation mindst 30 minutter inden.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man har reserveret bord, så der er både mulighed for at bestille bord over telefonen, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også et krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som skal dokumentere, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selv om man ikke har et coronapas.

Restauranter, barer og caféer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden de skal lukke klokken 23. Kilde: Erhvervsministeriet

Lars Seier Christensen går da også såvidt, at han sammenligner de nye krav om bordsbestilling med vilkårene i det gamle Østtyskland.

»Sådan var det også i det gamle Østtyskland,« skriver han på Facebook og fortsætter:

»Der skulle man bestille bord dagen før i pivtomme restauranter, kan jeg huske, men det var fordi de skulle bestille råvarer.«

B.T. har forgæves forsøgt at få kommentar fra Lars Seier Christensen.