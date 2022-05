Torsdag modtog han et helt særligt brev i postkassen – det var fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

I brevet stod der, at Lars Østergaard, cheflæge på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, var slået til ridder af Dannebrogordenen.

Den særlige hæder får han for sin indsats gennem pandemien, hvor han er gået forrest som læge og leder i håndteringen af covid-19.

»For det første blev jeg glad, beæret og stolt. Men det, som jeg har gjort, har jeg ikke gjort alene. Ridderkorset er til mig personligt, men jeg føler ikke, jeg skal takkes, for det jeg har gjort,« fortæller en ydmyg Lars Østergaard til B.T.

Han vil allerhelst dele hæderen med sine mange kollegaer.

»Der står mange hundrede mennesker bag det, som jeg nu bliver hædret for. Havde jeg besteget Mount Everest alene, kunne jeg sige, at det var helt fortjent. Men det her er ikke min bedrift.«

Men trods sin ydmyghed er der altså en særlig grund til, at det netop er ham, der har modtaget Ridderkorset.

Ifølge Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, er det yderst velfortjent.

»Han har under hele covid-19-perioden haft afgørende betydning for det danske samfund, hvor han har bidraget med sin høje faglighed med rådgivning til Sundhedsstyrelsen og i andre faglige sammenhænge. Derudover har Lars været en stærk formidler om covid-19 til befolkningen,« siger Claus Thomsen blandt andet i en pressemeddelelse.

Lars Østergaard blev hurtigt et kendt ansigt i medierne, da pandemien brød ud. Alene i 2020 blev han citeret langt over 3.000 gange i de danske medier.

Når han ser tilbage på de sidste to år nu, føles det også helt surrealistisk, forklarer han.

»De to år var fuldstændig absurde. Jeg havde en følelse af, at jeg befandt mig på en anden planet end jorden,« siger Lars Østergaard.

Han er leder af Infektionssygdomme, som er den afdeling, der tager imod patienter med feber eller smitsomme sygdomme, og som derfor også behandler patienter med covid-19.

Han er desuden leder af den tilhørende forskningsafdeling med mere end 65 videnskabelige medarbejdere.

Nu er Danmark efterhånden ved at være på den anden side af pandemien, men det er ikke noget, man hurtigt kommer sig over, siger han.

»Det er rart at få slikket sårene efter krigen, det gør vi stadigvæk. Men mange har været presset langt ud over, hvad der er rimeligt,« slår han fast.

Men privat glæder han sig nu over at få mere fritid tilbage efter to hæsblæsende år.

»Der er en del forsømte ting. Min familie, mine interesser og hobbyer.«