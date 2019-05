Den kendte ejendomsmatador Jesper Skovsgaards selskab 2E Group A/S giver rundhåndet nyopførte huse væk til vinderne af TV2-programmet 'Nybyggerne'.

Men ansatte hos Jesper Skovsgaard kan ikke regne med samme betalingsvillighed. For den nordjyske millionær har mindst tre udeståender med personer, der kræver penge af ham. En af dem er Michael Stausholm.

»Jeg synes, det er noget svineri,« siger den tidligere ansatte i et af Jesper Skovsgaards selskaber.

Han fik onsdag ved en udeblivelsesdom rettens ord for, at ejendomsmatadorens selskab Selskabet af 20. maj 2019 ApS, et datterselskab af 2E Group A/S, skylder ham 710.658 kroner.

Det skyldes en uberettiget bortvisning, lød afgørelsen, der grundet udeblivelsen ikke blev modsagt.

Bortvisningen skete i april 2018 efter, at den i dag 30-årige ejendomsmægler ragede uklar med sin arbejdsgiver efter godt et års ansættelse.

»Efter min opfattelse bortviste han mig for at undgå at betale mig løn. Jeg gav alt af mig selv, da jeg arbejdede for ham, så jeg føler mig helt til grin, når jeg ikke får den løn, jeg har været berettiget til,« siger Michael Stausholm.

Pengene til den 30-årige skal falde inden for 14 dage. Og de vil i så fald lande på et tørt sted, fortæller Michael Stausholm.

»Jeg har jo en lejlighed og en bil, så for at kunne betale regningerne har jeg været nødt til at optage en masse gæld, som jeg stadig kæmper med,« siger han.

Som navnet antyder, har Selskabet af 20. maj 2019 ApS for nylig fået nyt navn og direktør.

Det er dog fortsat Jesper Skovsgaard, der er reel ejer ifølge cvr-registret.

Ejendomsmatadoren er et kendt ansigt omkring Aalborg, hvor han bor.

I februar præsenterede han i Nordjyske et rekordresultat for 2E Group på 42 millioner kroner.

Og i efteråret fortalte han til Randers Amtsavis og TV2 Østjylland, at 2E Group sponsorerede 'Nybyggerne' ved at forære et hus væk til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Michael Stausholm skal dog ikke vide sig sikker på, at han får de godt 700.000 kroner, som retten bestemte.

For Jesper Skovsgaard oplyser til B.T., at sagen bliver anket med forventning om medhold i landsretten.

'Den eneste grund til, at der kom dom i går, var, at vores sædvanlige advokat var bortrejst til Østen, og at vi netop har fået nyt materiale i sagen imod Michael Stausholm, som bliver fremlagt som bortvisningsgrunden,' skriver Jesper Skovsgaard i en e-mail.

Jesper Skovsgaard skriver videre, at der 'skete en del ting i Michael Stausholms ansættelsesperiode, vi ikke ønsker at offentliggøre'.

Ifølge Jesper Skovsgaard forsøges der et 'rimeligt forlig' i to andre sager.

Han forklarer det pludselige navneskifte i Selskabet af 20. maj 2019 ApS med, at selskabet nu er tomt.

Men der bliver ikke tale om, at Skovsgaard løber fra en eventuel regning, bedyrer han.

Til begge sager er der tilført penge fra 2E Group A/S for at kunne betale forligene, lyder det.

'Vi kunne have valgt at lukke medarbejderselskabet – uden at tilføre penge fra moderselskabet – som der ingen lov er om, at man gør, og i disse tider er helt unormalt, man gør det.'

'Men vi er en ansvarlig virksomhed med et moralsk kompas, der fungerer – trods personer som Michael Stausholm bestemt ikke fortjener det,' skriver Jesper Skovsgaard.