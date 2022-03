‘Erik og Anni goes to Hollywood.’

Han var it-milliardær og feteret realitystjerne. Han boede i Hellerups dyreste villa sammen med realitystjernen og bordelmoren Anni Fønsby, han kørte Porsche og smed om sig med penge.

Og så …

… mistede han det hele.

Nu fortæller Erik Damgaard, der blev milliardær på salget af Damgaard Data til Microsoft for 20 år siden, for første gang om den monumentale nedtur.

Det gør han i et interview med Børsen, der har mødt ham på en café under et visit i Danmark fra Brasilien, hvor han bor med sin nye kone, Renata.

Det eneste minde om milliardærtiden er et Rolex-ur, som Erik Dangaard bærer om håndleddet, bemærker Børsen.

Erik Damgaard mistede sin milliardformue i 2011, da han gik konkurs med sit investeringsselskab Porteføljeinvest, som havde skudt en formue i blandt andet ejendomsinvesteringer.

»Hold op, hvor har jeg ærgret mig i lang tid og sagt øv over, at jeg ikke bare satte mig ned med min milliard og nød livet. Jeg kan godt blive ramt af misundelse over, hvordan min lillebror (Preben Damgaard, red.) har gjort det rigtig godt med sine penge, og jeg følte mig som en total fiasko, da jeg gik konkurs, for det er lidt taberagtig at sætte så mange penge over styr,« siger Erik Damgaard til Børsen.

Han fortæller, at han er mest ked af at have mistet pragtvillaen i Hellerup.

Men farvellet til de mange, mange penge har trods ærgrelserne også været en berigende øjenåbner.

Set i bagspejlet bryder Erik Damgaard sig nemlig ikke om den gamle, arrogante Erik Damgaard, der kørte Porsche i Hellerup.

I dag bor han i et almindeligt, lejet hus i den brasilianske millionby Belo Horizonte og trives med det.

Her har han har opbygget et nyt it-firma, Uniconta.

I 2021 kom selskabet ud med et overskud på 11 millioner kroner. Uniconta bliver ikke nødvendigvis et nyt milliardeventyr, fortæller Erik Damgaard, men mindre kan også gøre det.

Erik Damgaard blev skilt fra Anni Fønsby i 2012.

Hun fik i 2010 en dom for rufferi – altså for at have tjent penge på andres prostitution som indehaver af et bordel.

Hun fik halvandet års fængsel, som hun afsonede i Statsfængslet i Horserød sammen med sin og Erik Damgaards lille datter.

I et interview med B.T. i 2019 fortalte hun, at hun fandt dommen uretfærdig.

»Jeg var uheldig, fordi der ikke er nogen forskel på den klinik, jeg drev, og de 100 andre klinikker, der stadig drives rundt om i landet. Nogle gange skal der åbenbart statueres et eksempel, fordi det er ulovligt at drive den type klinik,« sagde hun.

Anni Fønsby har efter afsoningen uddannet sig som sexolog hos Joan Ørting.

I interviewet med Børsen kalder Erik Damgaard tiden med Anni Fønsby for 'sjov'. Han fortryder dog, at han sagde ja til realityprogrammet ‘Erik og Anni goes to Hollywood' og den mediestorm, det affødte.