Børneadvokaten Gry Rambusch meddeler på Facebook, at hun har mistet sin nyfødte datter Pippi Sui.

»Jeg er i dyb, dyb ubeskrivelig altopslugende sorg og trækker stikket fra alt. Ingen smerte som denne kan beskrives. Jeg skal tale med en præst. Kan ingen mening finde med livet,« skriver 38-årige Gry Rambusch i et Facebook-opslag lørdag aften.

Datteren døde af et hjertestop uden forvarsel, selvom hun ifølge moderen skulle være ’sund og rask’.

Hun og kæresten var netop kommet hjem fra hospitalet med den lille pige, da hændelsen indtraf lørdag morgen.

Advokat Gry Rambusch fotograferet tilbage i 2012. Foto: Andreas Beck Vis mere Advokat Gry Rambusch fotograferet tilbage i 2012. Foto: Andreas Beck

»Højt elskede barn. Mor holder aldrig op med at græde. Du gav os den største lykke i den tid, vi fik lov at have dig hos os. Mors hjerte er knust,« siger Gry Rambusch, der foruden den nu afdøde datter har to drenge.

Gry Rambusch er landskendt som advokaten, der med afsæt i sin egen barndom præget af vold, alkoholisme og fysiske og psykiske overgreb kæmper for at forhindre, at udsatte børn bliver udsat for de samme svigt, som hun selv blev udsat for som barn.

I et interview fra 2013 med Alt for Damerne beskriver, hvordan det var at leve hos sin voldelige stedmor. Men også hvorfra, hun måske har fået inspirationen til sin nu afdøde datters navn.

»Jeg var i alarmberedskab hele tiden. Jeg nød det, når jeg var på weekend hos min mor, så kunne jeg slappe af. Så lagde hun mig i blød i badekarret for at fjerne det indgroede snavs. Og jeg fik lov at ligge i fred i sofaen og læse Anders And-blade og bøger. Jeg læste og læste, og jeg elskede Pippi – hun var min helt,« siger hun til damebladet.

Trods sin svære barndom fik Gry Rambusch en lang videregående uddannelse som advokat, hvor hun specialiserede sig i erhvervs- og selskabsret. Alligevel endte hun med at beskæftige sig med udsatte børn og unge.

»Drivkraften for mig er retfærdighedsfølelsen. Jeg har mødt så meget uretfærdighed, at jeg ryger helt op under loftet, når folk ikke får den behandling, de har krav på,« sagde hun i et interview med Berlingske i 2012.

Gry Rambusch skriver i det offentlige Facebook-opslag, at hun ikke 'kan svare på nogen eller noget' og ikke er kontaktbar. Derfor har B.T. ikke kontaktet advokaten for yderligere kommentar.

Bisættelsen af Pippi Sui finder sted efter jul.