Når kalenderen siger 2021, vil det ikke længere være muligt at lave sin egen Build-A-Bear-bamse i Danmark.

To konkurser og gentagne millionunderskud er årsagen til, at bamseforretningen siger endegyldigt farvel til Danmark.

Lige nu er der kun én Build-A-Bear-butik tilbage, og den ligger i Tivoli i København. Det skriver Finans.

»Ledelsen har besluttet at lukke butikken ved udgangen af 2020,« lyder det i et nyt regnskab fra Build-A-Bear Workshop Denmark ApS.

Sådan kan en Build-A-Bear-bamse se ud. Foto: Allan Lundgren Vis mere Sådan kan en Build-A-Bear-bamse se ud. Foto: Allan Lundgren

Build-A-Bear har tidligere været meget populær i Danmark. Kæden har således haft butikker i Fields i København, Kolding, Lyngby, Odense og Aarhus.

Konceptet går ud på, at kunderne skaber deres egen personlige bamse ved at sætte et stofhjerte ind i den, mens de ligeledes pynter bamsen med tøj.

Selskabet kom til Danmark i 2004, men har aldrig fået etableret sig helt. Derfor gik kæden også konkurs i marts 2013.

Build-A-Bear blev dog reddet allerede to uger efter konkursen, men måtte året efter vinke farvel til danskerne med endnu en konkurs.

Herefter gik kædens amerikanske moderselskab ind og overtog ejerskabet. Det besluttede at genåbne i Tivoli.

Coronakrisen betød, at butikken var lukket fra marts til juni, og regnskabet for 2019/2020 viser et underskud på 2,3 millioner kroner.

Alle tidligere regnskaber har ligeledes vist et underskud, og virksomhedens egenkapital er på 9,4 millioner kroner.

Build-A-Bear har 19 ansatte i Danmark.