Efter 23 år har Konditorbager i Esbjerg taget imod kunder for sidste gang.

Torsdag lukker bageriet nemlig som konsekvens af krisens uforsigtighed, skriver JydskeVestkysten.

»Da krigen i Ukraine brød ud, fik jeg en dårlig mavefornemmelse og vidste, at det her ville blive hårdt for mange. Vi satte ikke prisen på varerne op hos os, selvom fødevarepriserne steg, for vi tænkte lidt, at det her går over. Men det gik ikke over, og så kom prisstigningerne på el.«

Sådan lyder Laila Christensens forklaring til JydskeVestkysten på, hvorfor hun og manden, Johnny Christensen, nu må lukke bageriet i Storegade i Esbjerg.

Parret er ifølge mediet trætte af at knokle og ønsker at lukke på en ordentlig måde, uden at skulle gå konkurs. Derfor siger de nu stop.

B.T. har tidligere skrevet om et andet bagerpar, der kæmper mod den aktuelle krise med forhøjede priser på el, energi og råvarer.

For at overleve har parret indført, at det ikke kun er varerne, der koster penge, hvis man fremover skal have franskbrød, rundstykker og måske en lille kage hos det lokale bageri i Halvrimmen i Brovst.

Bagerparret Lisbeth og Ole Mikkelsen har nemlig valgt at pålægge et såkaldt energigebyr på to kroner per ekspedition.

Lisbeth og Ole Mikkelsen i deres bagerforretning. Vis mere Lisbeth og Ole Mikkelsen i deres bagerforretning.

»Det er bestemt ikke sjovt, men det er et forsøg på at overleve. Vi er presset, og vi vil gerne eksistere i flere år. Så man kan sige, det er en form for forebyggelse.«