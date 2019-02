Danmarks måske mest kendte tegnestue har fået afvist deres eget bud på et hovedkontor til dem selv med den begrundelse, at det er for grimt og ikke klimavenligt nok.

Arkitektfirmaet BIG (Bjarke Ingels Group) har fremlagt planer om at opføre et 27 meter højt byggeri til dem selv på Sundmolen i Københavns Nordhavn, men det har et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nu vendt tommelfingeren nedad til. Det skriver TV 2 Lorry.

»For os handlede det mest om, at det ikke var grønt nok, og at vi gerne så, at det blev bygget i et mere bæredygtigt materiale end beton. Andre partier brød sig ikke om udseendet på bygning, men for os var det mere materialerne,« siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, til TV 2 Lorry.

Hun bakkes op af Radikale Venstre, der påpeger, at nye bygninger bør understøtte den politiske vision om at gøre byen til verdens grønneste hovedstad.

»Det er ikke kun æstetikken men også materialevalget. Vi skal jo ikke som sådan være smagsdommere, men vi skal sikre, at byudviklingen sker i tråd med den fortælling om København, vi gerne vil repræsentere – nemlig en grøn byudvikling,« siger partiets gruppeformand, Mette Annelie Rasmussen, til TV 2 Lorry.

En af dem, der i den grad har en holdning til Bjarke Ingels’ bygnings udseende, er Jakob Næsager fra De Konservative. Han kalder forslaget ”sjældent grimt”.

»Det er meget sjældent, vi hiver i nødbremsen på denne måde i forhold til lokalplaner, men det her byggeri er simpelthen historisk grimt. Byggeriet skal jo stå ved indsejlingen til Københavns havn, og det passer meget dårligt ind i omgivelserne. Vi er er jo valgt på holdninger, og vores holdning er, at det er sjældent grimt,« siger Jakob Næsager til TV 2 Lorry.

På den anden side af beslutningsbordet sad Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der stemte for BIG’s byggeplaner.

»Vi stemte for det, fordi det levede op til de intentioner, der lå i den eksisterende lokalplan om, at det er et byggeri, der i sit udtryk skal referere, at det er et gammelt havneområde,« siger Lars Weiss, gruppeformand for Socialdemokratiet, til TV 2 Lorry.

»Det er hus på 27 meter, og det er altså vanskeligt at opføre i træ. Alt byggeri i Nordhavn skal i forvejen leve op til en særlig miljøcertificering, som er den højest officielle, der findes i dag. Og det skulle det foreslåede byggeri selvfølgelig også,« tilføjer han.

I den nu afviste lokalplan kan man læse, at planerne fra BIG indebar et kontorbyggeri på 27 meter primært i beton og glas med en anlagt promenade ved kajen, mens der skulle plantes 32 træer Sundmolens yderste byggefelt.

Med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning sendes byggeplanerne nu tilbage til forvaltningen, der så skal gå i dialog med Bjarke Ingels Group – der både er bygherre og arkitekt på projektet. Senere kan man så forvente, at et nyt bud på kontor til tegnestuen indsendes.

Bjarke Ingels Group hører til blandt verdens mest hædrede tegnestuer gennem de seneste år.

Tegnestuen er blandt andet kendt og hædret for Amager Bakke, Ørestadsbyggerierne 8-tallet, VM-Husene og Bjerget, det nye Noma, Superkilen gennem Nørrebro og Museet for Søfart i Helsingør.

Også i udlandet har tegnestuen har den danske stjernearkitekt haft stor succes.

Blandt andet i New York, hvor hans tegnestue står bag en såkaldt gårdskraber på Manhattan, der er en kombination af en skyskraber og en københavnsk gårdhavebygning.