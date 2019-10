Klokken er 20 minutter i otte, da hun kaster sin vinrøde Fjällräven på ryggen og hanker op i gymnastiktøjet. Efterårsferien er slut.

En ret begivenhedsrig uge, hvor alle klassekammeraterne har kunnet følge med i en helt afgørende dag i hendes liv på liveblogs og i tv.

Og hvilken grimasse er det så lige, man som 14-årig møder de andre med henne i skolen?

Især når man i forvejen ikke har været med til klassefester eller idrætstimer i over i et år og i øvrigt lige skal lede lidt for at finde de danske ord frem igen.

Skoledagen begyndte med franskbrød og kakaomælk. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skoledagen begyndte med franskbrød og kakaomælk. Foto: Bax Lindhardt De gamle klassekammerater spørger nysgerrigt til det seneste ret vilde år i Mints liv. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De gamle klassekammerater spørger nysgerrigt til det seneste ret vilde år i Mints liv. Foto: Bax Lindhardt

Smilet.

Og et forsigtigt vink til de to piger, der med store bogstaver er ved at skrive 'Velkommen hjem' på tavlen.

»Kom, vil du ikke sidde med os?« inviterer de hendes straks ind i klassen.

»Har du glædet dig til at komme tilbage?« spørger en anden.

Dansk, idræt, tysk og matematik. Mint får lige styr på dagens skema, før hun tager hul på årtets første skoledag i Danmark. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dansk, idræt, tysk og matematik. Mint får lige styr på dagens skema, før hun tager hul på årtets første skoledag i Danmark. Foto: Bax Lindhardt

Ja'et skal hun ikke lede længe efter og følger med pigerne ind og pakker sin mobil ned i den indtil videre tomme rygsæk.

Bøgerne har hun endnu ikke fået. Skoleskemaet sendte en af klassekammeraterne til hende i weekenden, ligesom flere har skrevet, at de glædede sig til at se hende igen.

Sidste år nåede hun lige at rykke fra modtageklassen M2 til den klasse, der dengang var 7. Y, før hun blev udvist af Danmark og flyttede til Thailand.

Det seneste år har hun derfor haft mest kontakt til eleverne i sin gamle modtageklassse, som hver eneste uge har snapchattet med hende.

Mint blev modtaget med knus i sin gamle klasse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mint blev modtaget med knus i sin gamle klasse. Foto: Bax Lindhardt

Men klassekammeraterne i 8. Y har også fulgt med i sagen om Mint og ikke mindst i sidste uge, da hun tirsdag morgen landede i Københavns Lufthavn.

»Jeg læste det hele på Live-bloggen på B.T.,« siger en af pigerne.

Andre har set hende i 'Aftenshowet' eller 'Go' aften Danmark'.

Mint griner – lidt genert over, at hun siden sidst er blevet et kendt ansigt i både aviser og på tv.

Mint får endnu en varm velkomst på skolen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mint får endnu en varm velkomst på skolen. Foto: Bax Lindhardt

Hun har efterhånden vænnet sig til, at folk stopper hende på gaden. Som forleden, da hun var ude at købe lidt varmt tøj til det danske efterår, på Fisketorvet og blev mødt med: ‘Velkommen hjem, Mint. Hvor er det dejligt, at du er tilbage.'

Det er da også præcis derfor, at klasseværelset i dag er pyntet op med dannebrog, og eleverne starter første time med franskbrød og kakaomælk.

8. Y fejrer, at Mint er tilbage i klassen. Endnu er det dog uvist, hvor længe hun kan få lov at blive i Danmark.

Hendes turistvisum rækker kun i 90 dage. Men inden for få uger fremsætter ministeren en lov i Folketinget, som kan give Mint mulighed for at blive i Danmark.

Skoleleder Thomas Kielgast krammer Mint velkommen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skoleleder Thomas Kielgast krammer Mint velkommen. Foto: Bax Lindhardt

Skoleleder Thomas Kielgast har tidligere til B.T. fortalt, at flere elever har været bekymrede for, om Mint får lov at blive i Danmark.

»Det ved vi ikke noget om, og det har vi bare sagt til eleverne,« sagde han.

Lige nu handler det for Mint først og fremmest om at lande godt i sin klasse igen.

Og så snart franskbrød og kakaomælk er skyllet ned, står den på to timers dansk, efterfulgt af idræt, tysk og matematik.