Det var hverken et godt tilbud eller en lækker smagsprøve, der fik Berlingskes mad- og vinanmelder Søren Frank til at tabe kæben, da han forleden handlede i MENY.

Nej, synet af tv-værten Christiane Schaumburg-Müllers nye vineventyr blev for meget for den ellers erfarne anmelder. Nu har Søren Frank smagt vinen, og han er ikke ligefrem begejstret.

Det skriver Søren Frank i Berlingske.

Christianes serie af vin, prosecco og cava hedder Loina by Christiane og kan fås i en række danske butikker samt webshops og koster i omegnen af 100 danske kroner.

Og den er ifølge Søren Frank langt fra pengene værd.

Anmelderen lægger ikke fingre imellem når han kalder vinene for »en hån mod den danske vinforbrugers intelligens.«

Han kalder Christianes serie for en kendis-vine – et nyt fænomen i Danmark, der angiveligt længe har været udbredt hos vores svenske naboer. Altså, at kendisser lægger navn og ansigt til vin.

At det nu er endt i de danske butikker, kalder Søren Frank for »dansk vinkulturs foreløbige lavpunkt.«

»Hvordan kan man bilde sig ind, at man kan forføre folk til at tro, at en vin er værd at købe, fordi der er et billede af en værtinde fra Vild med dans på etiketten?,« skriver han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.